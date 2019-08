Un eventual Gabinete Nacionales 27 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que a la hora de armar un eventual Gabinete le pedirá "opinión" a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, mientras la desvinculó de causas por posibles hechos de corrupción durante su gobierno.

"¿Cómo no le voy a pedir la opinión, si es amiga mía y valoro su opinión? Seguramente hablaré con ella y le pediré su opinión", sostuvo el referente peronista.

En una entrevista con América, el ex jefe de Gabinete aclaró que la "decisión" en ese sentido será suya y rechazó que Cristina Kirchner le haya pedido cargos para sus dirigentes: "Jamás la escuché decir que le guardara tal Ministerio".

Por otra parte, el postulante opositor volvió a defender a la ex jefa de Estado en lo que respecta a las causas de presunta corrupción que enfrenta en la Justicia.