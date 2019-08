Camioneros prepara sus festejos por el Día del Niño Información General 27 de agosto de 2019 Redacción Por Será el domingo 1 de septiembre en el Campo de Deportes de Luz y Fuerza. La entidad también gestiona la inscripción para el tradicional viaje a Bariloche destinado a hijos de afiliados que cuenten con 12 años de edad. Hay tiempo hasta el viernes.

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe se apresta a festejar el Día del Niño en todas las Delegaciones de la provincia, con eventos que se llevarán a cabo el próximo domingo 1 de septiembre, y que en nuestra ciudad tendrá como espacio físico al predio que el Sindicato de Luz y Fuerza posee sobre calle Cachero al 450, en el barrio Belgrano.

Como en ocasiones anteriores, todo comenzará a media mañana con la recepción de los niños y las niñas -hijos de afiliados-, junto a sus familiares, a quienes se les asignarán los números para sorteos de importantes premios y los primeros de los muchos regalos y sorpresas que contendrá el agasajo.

Habrá castillos inflables, otros juegos, animaciones y atenciones especiales para los más chicos: Masitas, caramelos, bebidas y las exquisitas hamburguesas asadas, previéndose que el festejo se prolongue hasta la tarde.

"Nuestra organización, en esta nueva etapa es sinónimo de vida, y por eso es tan importante el fomentar y nutrirnos de toda la enérgica alegría de nuestros camioneritos", manifestó el responsable de la Delegación Rafaela, Norman Waibsnaider. "No hay nada más noble que el encuentro familiar y por eso los esperamos a todos, chicos y grandes para pasar un grato momento", agregó.

Al respecto dijo: "Contamos una vez más con el invalorable aporte de la Comisión Directiva para que las alegrías sean dobles para muchos, ya que los premios vuelven a ser valiosos en cantidad y calidad. Y este año con la colaboración del gremio hermano de Luz y Fuerza, que tiene ese predio que cada día está más lindo y con mayores servicios".

La actividad será totalmente gratuita, solicitándose únicamente a cada papi o mami que concurra con un alimento no perecedero, que, como es habitual en el Gremio, posteriormente será donado a una entidad de bien público de la ciudad.



A Bariloche

Como también viene ocurriendo en las últimas temporadas, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe organiza un viaje a Bariloche destinado a hijos e hijas de afiliados que cuenten con 12 años de edad. En relación con ello la Delegación Rafaela informa que hay tiempo hasta este próximo viernes 30 de agosto para proceder a la inscripción, debiendo al efecto concurrir los interesados personalmente a la sede de calle Gaboto 57, en el horario de atención comprendido entre las 8 y las 12, y entre las 15 y las 19. Posteriormente, el lunes 2 de septiembre se procederá con el sorteo correspondiente en caso de superar la cantidad de anotados al cupo asignado a la Delegación local.

Norman Waibsnaider dijo en relación con esta nueva posibilidad: "También es parte de un modelo de sindicalismo distinto que encarna en nuestro caso el compañero Sergio Aladio y que sigue apostando a unir a la familia camionera y en este caso con la mirada puesta en el futuro. Por supuesto que no se descuida ningún aspecto, fundamentalmente el gremial, en un momento delicado del país que requiere mucho esfuerzo en ese sentido", concluyó.