Espert le pidió otras actitudes al Gobierno

27 de agosto de 2019 TRAS SU REUNION CON EL MINISTRO LACUNZA

FOTO NA JUNTOS. El candidato José Luis Espert y el ministro Hernán Lacunza.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, advirtió que el Gobierno "no colabora" para estabilizar la economía y le reclamó que "congele el gasto público hasta diciembre".

Espert formuló declaraciones en el Palacio de Hacienda, tras una nueva ronda de reuniones que el ministro Hernán Lacunza inició con referentes económicos de la oposición.

Consideró que el Gobierno "no colabora, tras el resultado electoral que tuvo, para la situación de tranquilidad y sosiego que necesita la sociedad".

"El presidente Mauricio Macri debería sosegarse, estar más tranquilo y pensar que este fue un resultado electoral adverso que lo puede revertir", dijo el economista liberal.

Espert sostuvo que Lacunza "tiene la difícil tarea de estabilizar la economía y tiene las mejores intenciones de hacerlo, pero el Gobierno, y en particular el presidente, debería tranquilizarse".

Añadió que "la sociedad, la economía y la gente de trabajo, necesita de otras actitudes de parte del Gobierno".

Dijo que el Frente Despertar sostiene que se debe frenar la inflación y el alza del tipo de cambio, y que el Gobierno "tiene que contribuir a la estabilidad hasta la entrega del poder en diciembre".

El candidato presidencial consideró que Lacunza está "muy bien intencionado, pero ha recibido un barco con un gran golpe en materia electoral en primer lugar y un gobierno que en lugar de serenarse ha exacerbado los ánimos por parte del Presidente".

Al opinar sobre las medidas que tomó el Gobierno luego de las PASO, dijo que están "bastante reñidas con lo que yo considero que habría que haber hecho".

Espert señaló que propuso que el Gobierno "como mínimo debería haber congelado el gasto público, para beneficiar a la sociedad, que ha recibido un golpe tremendo después de la gran devaluación y de la aceleración de la inflación que va a venir".

Reveló que el ministro "con todo respeto nos dijo que está evaluando, pero yo creo que es muy poco probable que se aplique".