Sin vender reservas, el dólar bajó a $57,20

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El dólar cotizó a $53,03 para la compra y $57,20 para la venta, diez centavos por debajo del viernes último.

El Banco Central no necesitó vender reservas en una plaza que se mostró con poca demanda.

El billete revirtió el alza inicial en una rueda en la que el BCRA subastó US$ 60 millones por cuenta de Hacienda, aunque no intervino con ventas de reservas líquidas.

En el Banco Nación, en tanto, la divisa se vendió a $57 (en el canal electrónico se consiguió a $56,95).

La caída del billete minorista se dio a contramano del Mercado Unico y Libre de Cambios, donde la divisa avanzó 14 centavos a $55,29 y anotó la cuarta suba consecutiva.

El BCRA efectuó por cuenta del Ministerio de Hacienda, tres subastas de venta en contado por un monto total de 60 millones de dólares.

Los precios mínimos del día se anotaron con la primera operación pactada, en los $55,20, cinco centavos arriba del último registro del viernes pasado.

Los pedidos de compra fueron desplazando la cotización hacia arriba, haciéndoles tocar máximos en los $55,41 en los momentos de mayor presión compradora.

Sin embargo, la oferta de divisas mejoró en el segundo tramo del día, logrando diluir parcialmente la presión compradora con un efecto en los precios, que retrocedieron de los máximos previos pero sin poder volver a los niveles del comienzo de la sesión.

El total operado descendió un 22,6% con respecto al viernes, a US$ 377,3 millones.