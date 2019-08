Gobierno: está monitoreando el abastecimiento de combustibles Nacionales 27 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Gobierno inició reuniones técnicas con refinadoras de petróleo para lograr un abastecimiento normal de combustibles y analizar mecanismos alternativos de compensación al congelamiento de precios, en medio de denuncias de desabastecimientos puntuales.

Entidades empresariales señalaron que en algunas provincias las petroleras están entregando combustibles con cupo o que el abastecimiento alcanza reducciones importantes.

Fuentes de la Secretaría de Energía revelaron que personal técnico de esa cartera se reunió con representantes de refinadoras para coordinar el abastecimiento.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) advirtió que puede haber problemas con las estaciones blancas o demoras en la entrega, pero no hay una situación generalizada de desabastecimiento y minimizó denuncias sobre faltantes.

Fuentes de la petrolera YPF aseguraron también que el abastecimiento de combustibles es normal y aclararon que si hay faltantes en una estación no significa que la situación sea generalizada.

No obstante, Manuel García, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), aseguró que "en muchos pueblos del interior del país las estaciones blancas no reciben combustibles".

García explicó que en capital y el Gran Buenos Aires "no hay problemas de abastecimiento y además hay estaciones alternativas de petroleras que abastecen el mercado".