El gran presente del “Toti”

Desde hace un tiempo a esta parte, Gastón Monserrat ya es sinónimo de gol en 9 de Julio. La joven promesa atalivense de 21 años, con un breve paso por las categorías afistas de Atlético, en Libertad de Sunchales, donde tuvo algunos minutos en el Federal A y en Independiente de Ataliva, destacándose en el Grupo B liguista, llegó el año pasado al León rafaelino y en este 2019 no paró de gritar goles, ya sea en el Regional, en Liga, en Copa Santa Fe y hasta en los amistosos, tal como sucedió la semana pasada en Sunchales ante Unión. El “Toti”, como se lo conoce en la intimidad, convirtió hasta el momento 21 tantos en 25 encuentros, lo que hace un premio alto de 0,84% de gol por partido. “La verdad que este momento me agarra muy bien en lo personal. Me animo a decir que es el momento más maduro de mi corta carrera como futbolista, y trato de asumir lo que me toca con suma responsabilidad. La verdad que estoy muy contento con todas las cosas que se me van dando”, explicó, con total satisfacción, el jugador en diálogo con LA OPINION.

Acerca de este gran nivel como delantero, recordando que en sus primeros partidos en el “9” lo había hecho jugando más retrasado, como volante por derecha, Monserrat sostuvo que “a principio de año, con Marcelo Werlen tuvimos una charla donde le comenté que quería aspostar a un futuro futbolístico y me dijo que el club también quería realizar una apuesta hacia mi por mis condiciones. Si bien el año pasado, con Daniel Veronesse jugaba como volante por afuera, ya conocía lo que era trabajar más adelante y moverse como media punta. Así que una vez que Marcelo me dio la confianza de moverme como delnatero, digamos que empecé a explotar y convertir seguido, algo que no era lo mío y que para nada esperaba. A él también le debo en parte este lindo presente”.

Todo comenzó con el 3 a 3 en cancha de Ben Hur por la segunda rueda del Torneo Regional, donde convirtió un doblete, el segundo un golazo de otro partido, y a partir de allí no paró de romper redes. En el Apertura liguista, el Toti fue clave para poder lograr el título luego de 7 años, convirtiendo 7 goles. Y en este Clausura, el atalivense ya lleva convertidos 6 goles en los últimos 5 partidos. “La verdad que cuando empecé a jugar de media punta, las cosas me empezaron a salir. Y si andás derecho, mucho mejor, porque todo te resulta más fácil. En realidad, todo el grupo está con mucha confianza y en parte le debo este presente a ellos, porque no juego solo. Sí trato de sacar provecho de lo mejor de mi para el bien del equipo”.



RUMORES, PERO NADA FORMAL

Indudablemente, esta notable racha de Monserrat sorprende y llama mucho la atención, lo que hace que varios clubes de la ciudad y de la zona empiecen a mirarlo con buenos ojos de cara al futuro. No obstante, el jugador se muestra tranquilo y no piensa en otra cosa que no sea 9 de Julio. “Estoy muy cómodo en el '9' y también siento que los hinchas y la gente del club están conformes conmigo. Me han recibido de la mejor manera, pero la verdad que siempre se rumoreó sobre alguna posible oferta de otro lado, pero de manera formal y concreta nunca he recibido nada, ni siquiera un llamado de nadie. En Sunchales, cuando fuimos a jugar el amistoso, me dijeron que había gente observándome, pero después nadie me dijo nada. Y si los hubo, ojalá les halla gustado lo que hicimos, que jugamos un gran partido ante un rival superior, de otra categoría. Pero ojalá, en un futuro no demasiado lejano, pueda pegar el salto de categoría, ya sea con el '9' o con otra institución. Y si no llega a darse, igual estoy tranquilo y no estoy desesperado en conseguir algo ya. Si bien vendría muy bien en lo personal y para el club, sé que tengo que hacer las cosas muy bien el el '9' y terminar el año de la mejor manera, obviamente apostando a ganar este Clausura y el Regional del año que viene”. Precisamente, el domingo, luego de la goleada como local ante Ramona por 4 a 0, con dos de Monserrat, el León rafaelino se trepó a lo más alto del Clausura y se ilusiona con volver a ganar este torneo y así poder conseguir el tan ansiado título Absoluto que hace 12 años no se le da a los rojiblancos. “Cuando uno viene haciendo goles seguido, lo primero que quiere hacer es seguir convirtiendo a la hora de entrar a la cancha. Pero no me considero un goleador, un 9 de área, porque también tengo que cumplir con otra función, que es hacer jugar al equipo. Sí puedo definirme con un 'falso 9' que siempre quiere llegar al gol. De todos modos, si bien quedamos algo corto en el plantel porque se nos fueron dos delanteros, nos planteamos al comienzo de este torneo volver a pelear el campeonato. Así que vamos a hacer todo lo posible para coronar este buen momento con otro título local".