Londero consiguió un brillante triunfo

Una buena noticia para el tenis argentino en el arranque del US Open. Juan Ignacio Londero sigue dando pasos de gigante en lo que está siendo un año espectacular para él. El cordobés obtuvo su primera victoria en el torneo tras pasar por encima de Sam Querrey (3-6, 6-1, 7-6(3) y 7-5), dándole la vuelta al partido y superando al estadounidense en prácticamente todas las estadísticas.

Los números muestran un encuentro tremendamente completo por su parte: 49 winners por 30 errores no forzados y un sólido 83% de puntos ganados con el primer saque son solo algunos de ellos. ¿El premio? Tras medirse a Nadal en Roland Garros y a Federer en Cincinnati, Juan Ignacio se enfrentará al miembro del Big-3 restante: Novak Djokovic, que firmó este lunes una clara victoria, por 6-4, 6-1 y 6-4, ante el español Roberto Carballés.

El oriundo de Jesús María, número 56 del ranking mundial, se impuso con tenacidad y mentalidad ganadora en el estadio Grandstand -tercero en importancia del complejo tenístico de Nueva York- después de dos horas y 23 minutos. El argentino, de 26 años, disimuló la diferencia de experiencia con un rival que jugó el torneo por decimotercera vez y que fue cuartofinalista en la edición 2017.

"Fue un día de muchas emociones, me costó un poco (el partido) al comienzo porque estaba nervioso, tenía a mis amigos de toda la vida que vinieron a verme...", comentó en diálogo con el canal ESPN. Londero destacó "la actitud" que tuvo en el juego para sobreponerse a la pérdida del primer set sin volverse "loco".

"Llevo diez semanas de gira y muchas veces la cabeza empieza a estar inestable. Pero por suerte me la banqué bien. Estoy feliz por haber ganado", amplió el cordobés, que este año ganó su primer título ATP en su provincia natal.



ABANDONO EL SANTIAGUEÑO

El santiagueño Marco Trungelliti debió abandonar por lesión en su debut en el US Open, último Grand Slam de la temporada, lo que colocó al japonés Kei Nishikori, número 7 en el ranking mundial, en segunda ronda. Nishikori se llevó el primer set con un cómodo 6-1 y al momento de abandonar el partido, el argentino de 29 años perdía 4-1.

Trungelliti, 205 del ranking y que había avanzado al cuadro principal desde la clasificación, recibió masajes en la espalda durante el segundo set. Nishikori enfrentará al ganador del partido entre el brasileño Thiago Monteiro y el estadounidense Bradley Klahn.

"Ahora nos iremos de compras", dijo sonriendo el japonés al finalizar el partido. Nishikori alcanzó los cuartos de final en los otros tres Grand Slam del año y en el Masters de Roma. En el US Open pasado cayó en semifinales. Trungelliti llegó al Open por la Qualy.