Banda robó en Comuna y el Club de Aurelia Policiales 27 de agosto de 2019 Redacción Por RAID DELICTIVO DE UNA BANDA ORGANIZADA

Un raid delictivo fue protagonizado en la localidad de Aurelia por una banda conformada por varias personas desconocidas que, con información precisa, robaron en la Comuna, en el Club Sportivo Aureliense y en el domicilio de un particular.

De acuerdo a lo difundido por LT 28 Radio Rafaela: “Queremos que esto salte a la luz y que vuelva la tranquilidad a nuestro pueblo”, afirmó el presidente comunal de Aurelia Roberto Morel en el programa Reencuentro con Gerardo Zanoni.

Morel precisó además que las cámaras de la Comuna pudieron detectar que “a la una de la mañana ingresaron al corralón. Como no pudieron abrir la caja fuerte, la arrancaron completa, la golpearon hasta abrirla y se llevaron todo lo que había adentro”, dijo.

Precisó además que en la mañana la encontraron vacía –a la caja fuerte- en un camino perdido. Las cámaras de seguridad tampoco registraron el ingreso de ningún auto al pueblo.

No conformes con eso, la banda hizo lo propio en el Club del pueblo: “El domingo a la mañana, al ingresar a la sede, el presidente de la institución se encontró con el desastre. Le robaron todo lo que quedaba en el freezer luego de una fiesta realizada el sábado a la noche”, comentó el presidente comunal.

Roberto Morel dijo finalmente que el pueblo cuenta con un solo policía y que “los ladrones saben lo que hacen, saben dónde están ubicadas las cámaras, trabajan con pasamontañas y guantes”.