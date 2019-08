Se definió el Clausura de Inferiores Deportes 27 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero Se jugó la última fecha del Clausura de Primera A y Atlético de Rafaela se consagró campeón en tres categorías más, mientras que Unión de Sunchales se quedó con el título de la 2008, Infantil que acumula puntos. El sábado en Quilmes se juegan las finales Absolutas.

FOTO PRENSA ATLETICO DE RAFAELA EN EL AUTODROMO. / Atlético y Argentino Quilmes jugaron en el cierre del Clausura.

Al torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol le faltaban definir un par de categorías, como así también las dos Infantiles que acumulan puntos.

Atlético de Rafaela no defraudó y se terminó quedando con los tres campeonatos más que tenía al alcance de la mano. Ahora también es campeón en Quinta, Novena Especial y la 2007 competitiva. El certamen de la 2008 terminó siendo para Unión de Sunchales.

Vale recordar que la ‘Crema’ ya se había asegurado los títulos de la Sexta, Séptima y Novena; el de Octava fue para Peñarol.



Finales en Quilmes. El próximo sábado 31 se jugarán las tres finales absolutas, en el estadio Agustín Giuliani del club Argentino Quilmes. En primer lugar, desde las 13 hs, se enfrentarán en Novena Especial, Ferrocarril del Estado con Atlético de Rafaela, luego, en Quinta, Ben Hur se medirá con la ‘Crema’ y posteriormente, en el cierre de la jornada, Atlético y Peñarol definirán el mejor de la Octava.

En las restantes, Atlético de Rafaela se coronó campeón Absoluto al ganar Apertura y Clausura.



A continuación, todo lo ocurrido en el 11° y último capítulo, con Independiente San Cristóbal como ventana. Resultados, goleadores y posiciones finales.



Quinta División: Sportivo Norte 1 (Lautaro Monzón) vs. Brown San Vicente 1 (Agustín Gudiño), Ben Hur 4 (Joaquín Suárez x 2, Alexis Miranda y Tomás Oliva) vs. Ferrocarril del Estado 0, Dep. Libertad 0 vs. Unión 1 (Tiago Bilán), Peñarol 0 vs. 9 de Julio 2 (Manuel Grona y Gonzalo Gorosito), Atlético de Rafaela 6 (Tomás Gottero, Ayrton Spinardi x 2, Rodrigo Puebla, Rodrigo Meza y Juan Baglione) vs. Argentino Quilmes 0.



Sexta División: Ben Hur 1 (Dante Lovera) vs. Ferrocarril del Estado 1 (Franco Villalba), Dep. Libertad 0 vs. Unión 1 (Héctor Villarruel), Peñarol 0 vs. 9 de Julio 2 (Juan Schervesky y Gabriel Paz), Atlético de Rafaela 3 (Emanuel Querini, Joaquín Vera y Hernán Cuenca) vs. Argentino Quilmes 0. A Sportivo le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Sportivo Norte 1 (Ulises Vera) vs. Brown San Vicente 1 (Valetín Pepe), Ben Hur 1 (Brandon Acosta) vs. Ferrocarril del Estado 1 (Tomás Chaparro), Dep. Libertad 0 vs. Unión 1 (Uriel Porra), Peñarol 2 (Santiago Anso y Francisco Santana) vs. 9 de Julio 1 (Matías Mendoza), Atlético de Rafaela 2 (Mateo Escalada y Teo Comini) vs. Argentino Quilmes 2 (Elías Toloza y Patricio López).



Octava División: Sportivo Norte vs. Brown San Vicente, Ben Hur 3 (Genaro Comba, Kevin Mansilla x 2) vs. Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Pascolo), Dep. Libertad 0 vs. Unión 1 (Francisco Andreo), Peñarol 1 (Brian Bork) vs. 9 de Julio 1 (Iván Maldonado), Atlético de Rafaela 3 (Manuel Gómez, Francisco De Micheli y Mirco Gattalin) vs. Argentino Quilmes 1 (Pablo Coria). A Brown le dieron los puntos ya que Sportivo no presentó la divisional.



Novena División: Sportivo Norte 0 vs. Brown San Vicente 0, Ben Hur 2 (Bautista Bessone y Carlos Vallejos) vs. Ferrocarril del Estado 2 (Luciano Córdoba y Mateo Cassina), Dep. Libertad 0 vs. Unión 3 (Thiago Strak, Diego Ruata y Facundo Cravero), Peñarol 1 (Nicolás Bork) vs. 9 de Julio 0, A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Ben Hur 1 (Franco Visintini) vs. Ferrocarril del Estado 0, Dep. Libertad 0 vs. Unión 5 (Jorge Lescano x 2, Alfonso Conrado, Santiago Peralta, Lautaro Gómez), Peñarol 2 (Valentino Mauro y Jeremías Barrios) vs. 9 de Julio 0, Atlético de Rafaela 6 (Julián Gareis, Facundo Weissen x 2, Santiago Kloster, Lucas Acevedo x 2) vs. Argentino Quilmes 0.



Categoría 2007: Ferrocarril del Estado 1 (Diego Villarruel) vs Ben Hur 0, Unión 1 (Nahuel Lastra) vs Dep. Libertad 3 (Esteban González x 2 y Mirko Avenatti), 9 de Julio 3 (Uriel Cabrera, Tomás Santos y Luca Viotti) vs Peñarol 0, Argentino Quilmes 0 vs Atlético de Rafaela 6 (Federico Liotta, Gian Alleman, Juan Argañaráz, Valentino Gandín x 2 y Renato Sánchez). A Brown de San Vicente le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Brown de San Viente 4 (Martín Acevedo x 2 y Franco Basset x 2) vs Sportivo Norte 1 (Gerónimo Barrios), Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Cejas) vs Ben Hur 2 (Tomás Laurino y Agustín Bonsegundo), Unión 2 (Valentín Mianese x 2) vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 1 (Gastón Bouhier) vs Peñarol 0, Argentino Quilmes 1 (Nicolás Alegre) vs Atlético de Rafaela 5 (Diego Maciel, Santino Boidi, Nicolás Wabeke, Zahir Isaurralde y Felipe Soperez).