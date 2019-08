"Es de vital importancia asegurar las gestiones y proyectos realizados"

El último día de muestra tuvo un tinte protocolar de las principales autoridades, en el acto de apertura que se llevó a cabo ayer por la tarde en las gradas de la Sociedad Rural de Rafaela. De esta manera, la edición 112ª de la Expo Rural fue encabezada por el presidente de la institución, Pedro Rostagno, quien repasó su gestión, despidiéndose, de alguna manera, ya que esta fue su última muestra como presidente.

"La Sociedad Rural tiene como objetivo claro el accionar en favor de la defensa de los intereses del productor agropecuario y sus familias, así como el fortalecimiento de su rol en la sociedad. En relación a esto, hemos orientado la gestión a problemáticas de vieja data como la falta o deficiente infraestructura y los cada vez más frecuentes hechos de inseguridad rural", comenzó diciendo Rostagno y agregó que "es por esto que invitamos a UATRE para que se sume a este reclamo en post de recuperar la dignidad y seguridad de la vida rural", expresó.

En tanto, dijo que "el tratamiento coordinado con otras entidades y gestiones de gobierno, como por ejemplo área metropolitana, fortalece y potencia posibilidades para lograr conectividad, comunicación y normas consensuadas para aplicar buenas prácticas agrícolas y así generar confianza en las poblaciones con el uso correcto de fitosanitarios. También invitamos a la Municipalidad de Rafaela a seguir trabajando integralmente hasta lograr ser un municipio verde, incluyendo en ese planteo, normas y objetivos extensibles al área metropolitana", exclamó.

Rostagno también mencionó en su discurso el reclamo, que junto al Centro Comercial y la Municipalidad de Rafaela, hicieron ante Vialidad Nacional por el estado de avance de la autopista de la Ruta 34 y la Variante Rafaela. También el seguimiento de las obras, como el Vila-Cululú, donde dijo que "será una obra que evitará que tierras altamente productivas de los departamentos Castellanos y Las Colonias, estén cubiertas de agua con los efectos nefastos que acarrea la economía nacional y provincial".

Por último manifestó que "es de vital importancia asegurar la gestiones y proyectos correctamente realizados y es responsabilidad de todos reconocer lo que está bien hecho y velar por su persistencia en el tiempo, para no empezar de cero cada vez que se produzcan cambios de funcionarios, gestiones o espacios políticos. Pongamos en valor el tiempo invertido, las experiencias previas y los avances cuando estos hayan sido positivos", manifestó al respecto.

Además, a modo personal, dijo que "culmino una gestión donde hemos realizado ejes definidos y acordes a los tiempos que atravesamos: sustantividad, revalorización del patrimonio arquitectónico, innovación, tratamiento de envases fitosanitarios, buenas prácticas agropecuarias, límites periurbanos, caminos rurales, capacitación, fortalecimiento de subcomisiones, representación gremial en instancias superiores, integración con diferentes ámbitos académicos, diálogos constantes con otras instituciones referentes", concluyó.

El intendente Luis Castellano acompañó también el evento donde una vez finalizadas las actividades, expresó que “ustedes lo han visto, mucha emoción, mucha gente acompañando a los espectáculos, esto que se ve plasmado hoy, demora mucho tiempo y mucho trabajo para organizarlo. Son días donde la institución de la rural pone mucho trabajo y esfuerzo”.

Cabe mencionar que durante los cuatro días se desarrollaron múltiples actividades, como la presentación de las mejores cabañas del país, el tradicional concurso de vacas lecheras, la exposición de animales de granja, la granja educativa, las olimpíadas agrotécnicas, paseo de artesanía, charlas, dibujo y pinturas para niños y adultos, entre otros.



MIRADA PROVINCIAL

A su turno, la ministra de Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Ciciliani, que estuvo en representación del Gobernador de nuestra provincia, Miguel Lifschitz, expresó ante los presentes que "hemos sostenido durante estos meses intensos de trabajo, fueron dos años en donde el sector mostró sus inquietudes ante la realidad que vivimos. Hemos avanzado mucho en medio de la peor sequía de la historia, y por eso no me lo quiero olvidar, porque siempre hay que poner en contexto las cosas que logramos", repasó la funcionaria.

En tanto, agregó que "tuvimos la enorme inundación de los departamentos del norte y ahí aprendimos mucho, que no alcanza planificar una obra hídrica en una sola provincia... Si no empezamos a trabajar con la visión de macrocuencas donde veamos cómo es el escurrimiento del agua, vamos a seguir tirando plata en obras de infraestructura que no resuelve el problema estructural", sentenció.

La ministra también hizo referencia al Vila-Cululú, donde marcó la acción del gobernador Lifschitz, de utilizar el diálogo coordinado con el gobierno nacional con Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, donde ya está planificada la obra de ingeniería para los bajos submeridionales: "esos son ejemplos importantes que nos deben llenar de esperanza, donde en lo personal trabajé con las regulaciones para las buenas prácticas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene un signo político del PRO, con el gobierno de Córdoba que es Justicialista... y trabajamos juntos y pudimos lograr regulaciones", finalizó la Ministra.

Además estuvieron presentes el subjefe del Estado Mayor General del Ejército de División Héctor Prechi; el subsecretario de Lechería del Ministerio de Agroindustria Alejandro Sammartino y el vicepresidente de CRA Jorge Chemez.