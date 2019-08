Reclamo de vecinos de barrio Amancay Locales 26 de agosto de 2019 Redacción Por Advierten la reiteración de robos y se quejan de la "inacción de la policía".

A través de una nota, vecinos del barrio Amancay expresaron su preocupación respecto al problema de la inseguridad a partir de la reiteración de robos a la vez que denuncian el funcionamiento de supuestos quioscos de ventas de drogas sin que actúen fuerzas policiales. También lamentan lo que consideran la falta de presencia de patrulleros en el sector.

"Nuestro barrio no escapa a la situación que afecta a la ciudad en general. Hace un tiempo se ha convertido en una zona liberada para los delincuentes. Los vecinos los identifican claramente, la policía los conoce. Entonces, ¿estamos habilitados a pensar que existe complicidad policial? ¿Está fallando la investigación de los distintos actores vinculados con la seguridad? ¿Y los jueces? ¿Y los legisladores?", sostiene con dureza la nota. "En menos de 200 metros, entre las calles Pringles y Azcuénaga, hay dos puestos de venta de drogas. ¿Por qué no se hacen allanamientos?", remarcan.

Asimismo, advierten que los delincuentes "entran a robar por la noche con los dueños de la casa adentro, ya nada los detiene" y que no se puede "vivir tranquilos porque sabemos que estamos siendo permanentemente vigilados por ellos para saber cuándo es el momento indicado y de esta forma entrar a robar". "Queremos recalcar que estos hechos de inseguridad están ocurriendo de manera diaria afectando al barrio en su totalidad, es por esto que no entendemos la ausencia de patrullaje, control y presencia policial", agregan.

Ante este escenario de máxima inseguridad, señalaron que "como vecinos nos vemos obligados a recurrir a diferentes estrategias para mantenernos en alerta y cuidarnos entre nosotros ante la inacción de la policía". Y se preguntan: "¿Qué tenemos que hacer? ¿Resignarnos? ¿Naturalizar lo que ocurre diariamente y esperar nuestro turno?".

"No es justo que tengamos que soportar toda esta situación y convivir con estos delincuentes (porque somos educados no decimos lo que realmente corresponde) que lo único que saben hacer es vivir de lo ajeno. Lamentamos vivir en un país en el que nos sentimos totalmente desamparados, consecuencia de los políticos tibios que nos gobiernan y de las leyes que a los únicos que condenan es a los ciudadanos honrados que vivimos de nuestro trabajo", enfatizaron a modo de catarsis y quejas hacia el conjunto de instituciones responsables en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Al final, manifestaron casi como una súplica "a quienes son los encargados de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos de Rafaela, políticos, jueces, fuerzas de seguridad, que tomen cartas en el asunto, que se hagan cargo de esta situación cuya solución escapa a nuestras manos".