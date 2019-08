Campaña anual de prevención cardiovascular de la mujer Información General 26 de agosto de 2019 Redacción Por Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Este índice supera la cantidad de muertes por accidentes o cáncer.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los especialistas de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) lanzan su Campaña Nacional Anual de Prevención Cardiovascular en la Mujer. La campaña se lleva adelante bajo el lema "Hagámosle frente a la enfermedad cardiovascular: podemos prevenirla".

La mencionada campaña será del 26 de agosto al 26 de septiembre y los médicos alertan sobre el desconocimiento de los factores de riesgo y síntomas en las mujeres más jóvenes.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular y este índice supera la cantidad de muertes por accidentes o cáncer.

Tras la edad de la menopausia la prevalencia de enfermedad cardiovascular (ECV) comienza a aumentar en las mujeres y los síntomas pueden presentarse diferentes a los del varón y el doctor Jorge Camilletti, médico cardiólogo y presidente de la FAC habló al respecto.

"Cuando la ECV aparece en las mujeres, en general es producto de la acumulación de factores de riesgo como la presión arterial alta, la obesidad, el colesterol, el sedentarismo o la diabetes, que ya estaban instalados previamente, pero a los que tal vez no se prestó atención debido a la falsa idea de estar ´a salvo´, cuando ahí es en realidad donde están las mayores oportunidades para la prevención", señaló.

Por su parte, la doctora Mildren del Sueldo, presidenta del Consejo de Cardiopatías de la Mujer en la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro de la FAC dijo: "El objetivo de esta Campaña es tomar conciencia de que los problemas cardiovasculares son la principal causa tanto de enfermedad como de muerte en las mujeres, pero se puede prevenir con hábitos de vida saludables y controlando los factores de riesgo".

"Es cierto que la posibilidad de tener una ECV en la mujer aumenta especialmente después de los 55 y que el principal factor de riesgo en las mujeres sigue siendo la edad, pero creemos que no se ha visibilizado lo suficiente el riesgo de padecerla en cualquier etapa de la vida, incluso en los grupos etarios jóvenes", comentó.

En Argentina, la campaña es llevada adelante por la FAC con la colaboración de los laboratorios Bayer y Tevas y estará presente en redes sociales con el hashtag #ElegiRojoporlaMujer.

Durante esta Campaña Nacional, se recolectarán firmas para promover la aprobación de una Ley Nacional para establecer un Día de Concientización sobre la Salud Cardiovascular en la Mujer, un proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2017 y espera sanción definitiva.

"La ECV es la primera causa de muerte en la mujer en todo el mundo y pese a esta realidad el riesgo de ECV continúa siendo subestimado en mujeres, cosa que se evidencia ante la creencia de algunos profesionales de la salud y de la población en general, que las mujeres tienen menos probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca o factores de riesgo de ECV que los hombres", indicó la Dra Judith Zilberman, especialista en hipertensión arterial y ex presidente del Comité de Salud Cardiovascular de la Mujer de la FAC.

En tanto, Narcisa Gutiérrez Carrillo señaló: "Si las mujeres desconocen su presión arterial, sus niveles de colesterol, sus niveles de azúcar en la sangre, e ignoran que el hecho de estar con sobrepeso y no hacer actividad física les hace tanto daño como o más que a los hombres, es muy probable que lleguen a la menopausia con todas las condiciones para que la enfermedad crónica ya esté establecida".



Diez medidas clave para cuidar el corazón de la mujer

Los especialistas de la Federación Argentina de Cardiología resaltan la importancia del control de los factores de riesgo desde edad temprana, basado en los siguientes puntos:

-Controle su presión arterial: La presión arterial alta (hipertensión arterial) es un importante factor de riesgo para las enfermedades del corazón.

-Mantenga sus niveles de colesterol y triglicéridos bajo control: Los niveles altos de colesterol pueden obstruir sus arterias y aumentar su riesgo de enfermedad cardiovascular.

-Mantenga un peso saludable: Tener sobrepeso u obesidad aumenta su riesgo cardiovascular y disminuye su calidad de vida.

-Aliméntese con una dieta adecuada. Trate de limitar las grasas saturadas, los alimentos ricos en sodio y azúcares agregados.

-Haga ejercicio regularmente: El ejercicio tiene muchos beneficios puede ayudarle a mantener un peso saludable y bajar el colesterol y la presión arterial.

-No fume: El tabaquismo aumenta considerablemente más el riesgo cardiovascular en la mujer con respecto al hombre y sobre todo en la mujer que toma anticonceptivos.

-Controle la diabetes ya que en la mujer aumenta mucho más el riesgo cardiovascular.

-Identifique situaciones de estrés y trate de evitarlas.

-Duerma el tiempo suficiente para descansar: Lo ideal es entre 6 a 8 horas.

-Mantenga una actitud positiva ante vida y disfrútela.