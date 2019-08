D23 Expo: el mundo de fantasía de Disney Información General 26 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un incansable desfile de celebridades por el escenario, números musicales, primeros trailers de muchas de sus producciones y unas cuantas novedades fueron el contenido de la convención bienal D23 Expo, que se realizó este fin de semana en la ciudad estadounidense de Anaheim, en California. El evento, aunque con escasez de noticias resonantes, electrificó a los 7.000 asistentes en el auditorio Hall D23 del Anaheim Convention Center.

La estrategia que The Walt Disney Company pondrá en marcha a partir de que lance su plataforma de streaming Disney+ en noviembre (en EE.UU.) quiso que este año todos los anuncios de las cintas que pasarán por los cines quedaran para un mismo panel, comprimidos y sin distinguir entre aquellas que son animadas y las que son de “acción real”.

En este marco, las tres potentes franquicias de películas “live action” de The Walt Disney Company estuvieron el sábado en el extenso panel de películas que la compañía presentó en la sexta edición de la convención bienal D23 Expo en la ciudad de Anaheim, en California. Se trata de Lucasfilm, Marvel Studios y Disney Live Action, responsables de varios de los títulos más taquilleros de la historia del cine.



LUCASFILM

- “Star Wars: El ascenso de Skywalker”: La presidenta del estudio Kathleen Kennedy llevó a los casi 7.000 asistentes del evento a casi la totalidad del elenco del noveno y último episodio en la saga galáctica creada por George Lucas.

Estuvieron presentes Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, el regreso de Billy Dee Williams en el papel de “Lando Calrissian” y los dos nuevos integrantes de la saga: Naomi Ackie y Keri Russell.

Russell informó que interpretará a una criminal espacial y antiguo interés romántico de Poe Dameron (Oscar Isaac). Además hicieron conocer un nuevo poster e imágenes inéditas del filme que llega a Argentina el 19 de diciembre.



MARVEL STUDIOS

- “Black Panther 2”: El presidente del estudio, Kevin Feige, reveló junto al director Ryan Coogler que ya está en desarrollo la secuela de la exitosa “Pantera Negra” y su fecha de estreno en EEUU, 6 mayo de 2022.

- “Eternals”: cinta que estrenará en Argentina en octubre de 2020, llevó al escenario a todo el elenco ya conocido desde la última Comic-Con de San Diego.

Asistieron Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff (primer superhéroe sordo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel), Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Angelina Jolie.

Feige presentó arte conceptual de cada personaje y reveló tres nuevos miembros del cast: Gemma Chan, como Sersi; el protagonista de “Game of Thrones” Kit Harington, como Dane Whitman; y Barry Keoghan como Druig.

- “Black Widow”: la cinta dirigida por Cate Shortland estrenará en Agentina el 30 de abril de 2020. Los fans en la D23 Expo vieron por primera vez un clip exclusivo con Scarlett Johansson como Natasha Romanoff/Viuda Negra, Florence Pugh como Yelena Belova y David Harbour como Red Guardian.

El clip muestra como Viuda Negra y su hermana asesina combaten cuerpo a cuerpo, pero su entrenamiento hace que se neutralicen mutuamente. También se ve al villano de la cinta, Taskmaster, un ser que tiene el poder de emular las habilidades de sus contrincantes.

Como el personaje falleció en “Avengers: Endgame”, ya se sabía que la película transcurrirá en otro momento del UCM; las acciones ocurren en Budapest luego de los sucesos de “Capitán América: Civil War”.



DISNEY LIVE ACTION

- "Jungle Cruise”: Dwayne Johnson, que interpreta al capitán Frank Wolff, y Emily Blunt, que encarna a la Dra. Lily Houghton, estuvieron en el escenario y presentaron dos clips en exclusiva para la audiencia de la D23 Expo.

Dirigida por Jaume Collet-Serra, la cinta estrenará en Argentina el 23 de julio de 2020 y está inspirada por la atracción del mismo nombre de Disneylandia, una de las más antiguas del parque fundado en 1955.

Con Jesse Plemmons y Paul Giamatti y ambientada a mediados del siglo XX, cuenta la historia del capitán de un barco fluvial que lleva a una científica y a su hermano en una misión a la jungla en busca del “árbol de la vida”, que según las leyendas tiene poderes curativos.

- “Maléfica: Dueña del mal”: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning, protagonistas de la secuela de “Maléfica”, estuvieron en el escenario y presentaron material exclusivo antes de su estreno el próximo 17 de octubre.

- “Mulán”: la directora de la remake del clásico animado de 1998, Nikki Caro, estuvo presente en el escenario, habló del proyecto y mostró material exclusivo.

La cinta que llegará a los cines el 26 de marzo de 2020 sigue la senda de películas remake de los clásicos de Disney con la legendaria historia de la guerrera china que por amor a su país y a su familia arriesga todo haciéndose pasar por un soldado varón.

- “Cruella”: Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Pictures, contó algunos detalles de la cinta que retoma a la icónica villana de “101 Dálmatas” y que estará protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson.

Stone envió un video desde el set en Londres, en el que relató que la cinta estará ambientada en los ’70 y que tendrán “punk-rock”. También pudo verse un arte conceptual con Stone personificada como Cruella. (Fuente: agencia Télam)