Pidieron al Ejecutivo que informe sobre deudas a proveedores

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Concejo Municipal se informó que en la Sesión Ordinaria del jueves 22 de agosto, el Cuerpo Legislativo aprobó tres proyectos de Minutas de Comunicación, a través de los cuales se solicitan al Ejecutivo Municipal informes sobre las finanzas públicas, obras de urbanización y reconstrucción de pavimento urbano.

Las iniciativas de pedidos de informes fueron presentadas por los concejales Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri y luego del análisis correspondiente realizado en trabajo en Comisión recibieron el acompañamiento del resto de los ediles.

Específicamente, las Minutas de Comunicación aprobadas solicitan los siguientes informes:

*En un plazo que no supere los cinco días corridos remita al Cuerpo Legislativo información respectiva del estado de deuda de proveedores del Municipio al 31 de julio del corriente, detallando CUIT, nombre del proveedor, importe y rubro de actividad.

*En un plazo que no supere los siete días corridos informe el proyecto técnico definitivo dictaminado por la Secretaria de Hábitat de la provincia de Santa Fe, en relación a la urbanización de una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Sunchales, y en qué estado de avance se encuentra el proceso licitatorio oportunamente comprometido.

Asimismo se solicita informe respecto del cumplimiento de los estudios hidráulicos, técnicos y ambientales comprometidos como obligación del Municipio, según cláusula cuarta del convenio de Gestión Asociada para la Urbanización celebrado entre la Municipalidad, el Gobierno provincial y la Dirección de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe.

Esta solicitud hace referencia al terrero de 14 hectáreas adquirido oportunamente por el Municipio local, que alcanza también al Plan de Ahorro Previo denominado “SunchaLote”, establecido por Ordenanza, y por medio del cual se dispuso un sistema de venta de lotes de la urbanización arriba mencionada, a realizarse de manera conjunta con el Estado provincial.

*En un plazo que no supere los tres días corridos remita la rendición dispuesta de conformidad al artículo Nº 12 de la Ordenanza Nº 2569/2016, detallando los aspectos materiales, contables y/o económicos referidos a la denominada obra “Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano”.

Adicionalmente, se informe los motivos por los cuales no se remitió aún la liquidación a los contribuyentes de la deuda por contribución de mejoras, tal cual lo establece el Decreto Nº 2718/18.

Se solicita además detalle del destino de los recursos del Fondo de Obras Solidario, establecido por la Ordenanza N° 2362/2013.