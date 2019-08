Comienza el US Open 2019 Deportes 26 de agosto de 2019 Redacción Por En el mediodía de nuestro país, comenzará este lunes el cuarto y último Grand Slam del año, el complejo Billie Jean King National Tennis Center será un racimo de aficionados ávidos de ver el mejor tenis y desde ya el sorteo fue muy benévolo con la USTA, porque en la primera jornada, por el lado de las mujeres chocarán dos ex campeonas y con mucha rivalidad entre ellas, Serena Williams y María Shrarapova, seguramente ante una gran concurrencia en el mítico Arthur Ashe.

FOTO ARCHIVO ARRIBA EL TELON. Roger Federer, uno de los candidatos, hará su estreno esta noche.

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). - Todo listo para la gran cita del tenis en EE.UU. Y todo comienza a gran escala, si bien el choque de Serena y María, se roban todas las miradas, también hay choques por el lado de mujeres muy atractivos, es el caso de Angelique Kerber Vs. KiKI Mladenovic y las bielorrusas Aryna Sabalenka vs. Victoria Azarenka. Por el lado de los caballeros, Djokovic y Federer. El serbio en la tarde neoyorquina y el suizo en el cierre de un día que se palpita será estelar.



EL SUEÑO DE

LOS ARGENTINOS

Este año, al no estar Juan Martín del Potro, finalista del año pasado y ganador en el 2009, las expectativas de tener algún connacional en los últimos días, en la previa se reduce, teniendo en cuenta lo difícil que es jugar sobre las calurosas canchas de Flushing Meadows. Guido Pella encabeza el sueño, hoy 20 del mundo y transitando su mejor temporada en el profesionalismo, lo sigue Diego Schwartzman (21), después están en la lista Leonardo Mayer, Juan Ignacio Londero, Federico Del Bonis y Marco Trungelitti.



FAVORITOS EN

EL PRIMER DIA

Novak Djokovic vs. Roberto Carballes Baena (ESP), por la noche Roger Federer vs. Sunit Nagal (IND). Por el lado de las damas, la australiana Ashleigh Barty (AUS) (2) vs. Zarina Diyas (KAZ); Serena Willimas (8) vs. María Sharapova y Ka Pliskova (CZE) (3) vs. T. Martincova (CZE).



LUNES CON 3 ARGENTINOS

Marco Trungelitti vs. Kei Nishikori, abriendo la jornada en el Grand Stand (mediodía de nuestro país); en el mismo estadio, en tercer turno el cordobés Juan Ignacio Londero vs. Sam Querry (USA) y Guido Pella vs. Pablo Carreño Busta (ESP) en el court 6, en el último turno (tardecita de nuestro país).



SERENA VS. MARIA

Impensado choque para una primera ronda, fácilmente podría ser un partido final de cualquier Grand Slam, la morena nacida en Michigan tiene 23 Gran Slam y 6 US OPEN, el último fue en el 2014 y va por la gloria de igual la marca de 24 títulos grandes que tiene Margaret Court. Por el lado de la rusa, nacida en Niagan, quiere volver a los primeros planos, hoy lejos del sitial de privilegio que ocupó alguna vez, fue número 1 del mundo en el 2005. Pero más allá de su realidad tenística, siempre es un placer verla jugar, la forma que recorre la pista. Aquí en Nueva York lo ganó en el 2006 y en total tiene una cosecha de 5 Grand Slam. Claro que la favorita es Serena, seguramente habrá una espectacular cantidad de espectadores para una primera jornada, las dos están acostumbradas a la tensión, al griterío de la gente y jugar en la pista del Arthur Ashe. La bella María no tiene nada que perder, toda la responsabilidad recaer en Williams, por presente y por llevar en su espalda la gran tensión de levantar una copa más de Grand Slam y así quedar en la historia de todos los tiempos en la WTA, al igualar los 24 títulos que tiene la australiana Margaret Court. También es la oportunidad de cambiar su imagen del último US OPEN, cuando perdió con Noami Osaka y discutió con Albert Ramos, árbitro principal, en esa final lo llamó “ladrón y mentiroso” y que por su comportamiento el portugués le quitó un juego.



INCREIBLE, PERO REAL

Cuando en la previa se hace un análisis de los candidatos para ganar un Grand Slam de caballeros, nunca hay dudas, más allá que pueda sonar un poco peyorativo. Las estadísticas avalan esta aseveración. Quizás, la única duda es preguntarse ¿hasta cuándo estos “tipos” Djokovic, Nadal y Federer (Murray no entra en la consideración porque está intentando volver, luego de una operación de cadera) van a seguir dominando el firmamento tenis. Podríamos ir un poco más atrás y el resultado sería el mismo, pero si tomamos la última década de Grand Slam jugados 2008 al 2018 y le sumamos los tres de este año (Australia, Roland Garros y Wimbledon) se jugaron 43 Grand Slam, si lo incluimos a Andy Murray, entre los 4 ganaron 38. Sólo hubo tres jugadores que osaron levantar la copa de uno de los cuatro grandes, son Juan Martín Del Potro (US OPEN 2009), Stan Wawrinka (Australia, Roland Garros y US OPEN) y Marín Cilic (US OPEN 2014). Son números que conmueven y emocionan, solo se puede decir que son genios, monstruos sagrados del tenis de todos los tiempos, que exceden lo meramente deportivo, son el espejo donde se tiene que mirar cualquier chico que quiere ser un deportista de elite y todo profesor que enseñe este deporte, tanto Djokovic, Nadal y Federer tienen más de 30 años, en el caso del suizo ya sopló 38 velitas y la pregunta que nos hacemos los que amamos y seguimos este deporte es ¿Qué será del tenis, cuando Roger Federer se dedique a cuidar a sus hijos? Mejor no pensarlo.