Lacunza: "No hay razones para que suba el dólar"

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que no existen razones para que el dólar siga subiendo y dijo que la prioridad de su gestión será "estabilizar" el tipo de cambio. "No sirve tener reservas en el BCRA y un dólar como un barrilete", sostuvo Lacunza en declaraciones a diversos medios. Dijo que "esto es paso a paso: estabilizar, aliviar y, después, proyectar". Afirmó que el dólar "hizo una corrección después de las PASO y no hay razones para que haya otra más". Señaló que el riesgo país no baja "porque no se sabe quién gobernará después de diciembre".

Lacunza sostuvo que el resultado electoral fue "una sorpresa para el mercado. Y para nosotros. El tipo de cambio llegó el nivel que es el más alto en los últimos doce años, con lo cual está largamente por encima del equilibrio de mediano plazo, más que suficiente para equilibrar la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo".

"No hay razón ni de competitividad ni de flujo de capitales que pueda justificar otra corrección. Cualquier demanda adicional a este precio es meramente especulativa o irracional", aclaró. Consideró que las reservas "están para eso, para evitar un impulso que se traslade a los precios o una volatilidad excesiva, inútil y nociva. El Presidente me dijo ´cuidá a los argentinos´ y en la Argentina sabemos que en los períodos electorales hay turbulencias cambiarias como en 2015 y 2017".

Sostuvo que el riesgo país "irá bajando en la medida que haya concurrencia entre los candidatos sobre algunos principios macroeconómicos básicos que deben trascender a un gobierno: no mentir con las estadísticas, cuidar el superávit fiscal y que el default no sea una opción".

Sobre si habrá más medidas para alentar el consumo, lo consideró probable, al insistir en que el presidente le solicitó "cuidar a los argentinos y eso significa estabilidad cambiaria pero también dar alivio a los bolsillos".

"Las medidas no deben pensarse como anuncios puntuales sino integrales; de lo contrario puede salir el tiro por la culata.

Podría ser peor si se dan medidas con costo fiscal que agraven el déficit y comprometen el acuerdo con el FMI", señaló.

Lacunza dijo no ver "razones objetivas para el que el Fondo Monetario no gire el dinero del próximo desembolso. Cumplimos con todos los compromisos monetarios y fiscales que asumimos".