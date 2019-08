FMI con economistas del Frente de Todos Nacionales 26 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Integrantes de la misión técnica del FMI se reunirán hoy con economistas del opositor Frente de Todos, en el marco de su visita a la Argentina. Tras mantener reuniones de trabajo durante el fin de semana, los técnicos se verían con referentes en materia económica de Alberto Fernández, el candidato más votado en las PASO del 11 de agosto último.

Para el Fondo Monetario es clave conocer el pensamiento de los referentes del candidato que puede presidir la Argentina a partir del 10 de diciembre próximo. Para ello, la misión encabezada por el italiano Roberto Cardarelli será analizar el impacto de las reciente elección, que arrojó un resultado imprevisto, por la amplia derrota del Gobierno.

Se espera que los técnicos del FMI se reúnan con Guillermo Nielsen, Cecilia Todesca y Santiago Cafiero.

Durante el fin de semana, y tras el encuentro de presentación con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, los técnicos trabajaron con referentes de diversas áreas para analizar la marcha de la economía.

Los técnicos también se reunieron con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris.

El Gobierno considera que no debería haber inconvenientes para que el FMI desembolse en septiembre el anteúltimo tramo del acuerdo stand by, por unos US$ 5.400 millones.

"La Argentina ha cumplido todas las metas", sostiene el Gobierno argentino.

Pero el salto del dólar puede complicar el escenario, para lo cual Lacunza buscará convencer a los enviados del FMI de que no hay problemas con el cumplimiento de metas.

Igual, hay dudas sobre cómo tomarán los técnicos del Fondo la decisión de reducir el IVA para una canasta de productos básicos, y el otorgamiento de más subsidios sociales.