Peña admitió desgaste por recesión y caída del salario Nacionales 26 de agosto de 2019 Redacción Por "Tuvimos un desgaste muy grande por muchos meses de recesión y caída del salario real", sostuvo el jefe de Gabinete.

FOTO ARCHIVO NA PEÑA. También indicó que fallaron las encuestas.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que el oficialismo no logró el resultado electoral esperado en las PASO a raíz del "desgaste" sufrido a causa de "muchos meses de recesión" y la "caída del salario real".

El funcionario macrista, que a su vez se desempeña como jefe de campaña de Juntos por el Cambio, señaló que "el cimbronazo" se sintió "más fuerte" porque las encuestas previas que manejaban en el oficialismo marcaban una brecha más chica entre el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el presidente Mauricio Macri, que va por la reelección.

"Sin dudas los instrumentos de navegación, para todos, indicaban un resultado distinto y eso generó una confusión. Pero siempre supimos que era una elección difícil. Tuvimos un desgaste muy grande que se genera por muchos meses de recesión, caída del salario real y el desgaste que eso produce en los votantes, eso fue parte de los desafíos", remarcó.

En una entrevista con el diario La Nación, Peña ensayó una autocrítica sobre los errores en la campaña, como por ejemplo haber adoptado un discurso "frío e incomprensible" basado en las reformas "estructurales" que se estaban haciendo, pero alejándose del "día a día" de los problemas de la gente.

"En nuestro afán por resolver lo estructural nos fuimos alejando de lo coyuntural, del día a día. Eso volvió nuestro discurso más frío e incomprensible. Y eso a veces se potenciaba porque nosotros redoblábamos la apuesta con el mensaje de que `esto va a hacer muy bueno para vos en el futuro´, y la gente nos respondía que `no daba más´", admitió.

A su vez, reconoció que durante la campaña, "faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes".

"Lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización. Se está corrigiendo. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda", completó.

Para Peña, la elección de octubre no está perdida y tiene confianza en dar vuelta el resultado para ganar ya sea en octubre, o bien en noviembre, cuando se disputaría un hipotético balotaje.

"En términos de Gobierno hemos sido claros que escuchamos el mensaje. No solo con la batería de medidas, también con el tema de la actitud y las prioridades", subrayó.

En tanto, el jefe de Gabinete desmintió que el consultor Jaime Durán Barba haya sido corrido de la campaña tras la derrota en las PASO.

"Es parte de nuestro equipo. Es un amigo que nos ayuda a pensar. Hay que encontrar el punto real del enorme aporte que hizo todos estos años, pero tampoco buscar un responsable, un culpable. Las decisiones se toman en equipo. Nos equivocamos juntos y acertamos juntos", dijo al respecto.

Por último, Peña se manifestó a favor de "cambiar el sistema electoral" de manera tal de eliminar las PASO, ya que a su entender "no funcionan" ni "cumplen el objetivo para el que se plantearon".