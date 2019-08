“Teniendo este rendimiento vamos a ganar más de lo que vamos a perder” Deportes 26 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero A pesar de la derrota, en la "Crema" quedaron conformes con lo realizado en el 1-2 ante Tigre. Angelo Martino se refirió a lo sucedido y se mostró muy caliente con la actuación del árbitro Baliño, “Ya cansan, arruinan trabajos, proyectos”.

FOTO J. BARRERA ANGELO MARTINO. / A pesar de no haber podido ganar en dos presentaciones, un empate y una derrota, se mostró optimista con lo realizado.

El debut de Atlético de Rafaela en Alberdi fue con derrota, jugadas dos fechas de esta Primera Nacional, suma un punto, pero lejos de generar preocupación en la ‘Crema’, la actuación del equipo en Alberdi en el 1-2 vs Tigre dejó conformes a todos. A su gran mayoría.

“Jugando así, teniendo este rendimiento vamos a ganar más de lo que vamos a perder”, aseguró Ángelo Martino, al retirarse del Monumental. “Ojalá nos encontremos con la victoria el próximo partido y que sirva para poder tener una seguidilla”, agregó.

Pero sin dudas que el haber perdido en su presentación ante su gente, genera lamentos: “Estoy con mucha bronca, creo que fuimos superiores, durante todo el partido”, apuntó Martino, que luego analizó: “En el primer tiempo hicimos lo que nos pedía Walter (Otta), un equipo muy intenso, ordenado, lamentablemente nos cobran una falta que no es, después no se si el gol estaba en offside o no y nos vamos con un resultado que no nos merecíamos. En el segundo tiempo tuvimos la pelota siempre nosotros, nos encontramos con un gol de ellos, nos pusimos 2-1 y creo que si el partido seguía lo dábamos vuelta, me parece que fuimos muy superiores”.

Convencido de lo que vienen haciendo, Martino ratificó. “Fue un muy buen partido nuestro”, y no dejó pasar la oportunidad para declarar su disconformidad para con la actuación del árbitro Jorge Baliño: “No soy mucho de hablar de los árbitros pero hay cosas que ya cansan, todos los años lo mismo, hay árbitros que vienen y nos perjudican acá. No lo digo como excusa porque perdimos, muchas faltas que no son, la falta del gol no fue, nos da mucha bronca porque arruinan trabajo, proyectos de laburo, uno eso le da bronca, se va triste”.

Los resultados mandan y más allá de la tranquilidad que se percibe en este inicio de campeonato la victoria tiene que llegar rápidamente: “Es importante para el trabajo, uno quiere coronar el laburo de la semana que es muy bueno, en los partidos se puede plasmar la idea que tenemos y para que todo sea redondo estaría bueno que podamos ganar el finde”.



VUELTA AL TRABAJO

Atlético de Rafaela retornará en la jornada de hoy a los entrenamientos luego de la derrota del pasado viernes en el Monumental por 2-1 ante Tigre. El conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta estará visitando, el próximo sábado a las 15:30 hs, a Defensores de Belgrano por la tercera fecha de la Primera Nacional.

El ‘Dragón’ estará visitando este lunes a Quilmes, por la segunda fecha, cotejo que irá televisado por TyC Sports.



El programa completo del tercer capitulo: Zona A: Jueves 29/08: 19.15 Alvarado vs Dep. Morón. Viernes 30/08: 21.05: Belgrano vs Barracas Central. Domingo 01/09: 11.00: Brown (PM) vs Temperley, 14.30: Estudiantes de Rio Cuarto vs Independiente Rivadavia, 20.30: Atlético Mitre vs San Martin de San Juan. Lunes 02/09: 19.00: Estudiantes Buenos Aires vs Agropecuario. Martes 03/09: 15.35: Nueva Chicago vs Platense, 21.05: Ferro Carril Oeste vs Atlanta. Zona B: Sábado 31/08: 13.05: Tigre vs All Boys, 15.30: Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela, Sarmiento de Junín vs San Martín de Tucumán, y Brown (A) vs Gimnasia y Esgrima (J), 17.00: Chacarita Juniors vs Ramón Satamarina de Tandil. Domingo 01/09: 19.30: Villa Dálmine vs Almagro. Lunes 02/04, 15.30: Deportivo Riestra vs Instituto, 21.05: Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Quilmes.