La cima tiene nuevos dueños Deportes 26 de agosto de 2019 Redacción Por Se trata de 9 de Julio y Ferro, que ganaron sus partidos y aprovecharon el empate de Sportivo ante Ben Hur. Arde el Clausura de Primera A.

FOTO N. SANCHEZ SALTO A LA PUNTA. / El "León" goleó a Ramona y es uno de los nuevos líderes del certamen, junto a Ferro.

El partido que se llevaba todas las miradas en este cierre de la quinta fecha era el Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol entre Sportivo Norte y Ben Hur, los dos que llegaban en lo más alto de las posiciones, terminó desilusionando, fue un cerrado 0 a 0. Los que aprovecharon dicho empate fueron 9 de Julio y Ferrocarril del Estado, que sumaron de a tres y así se transformaron en los nuevos líderes del torneo.

Los ‘Bichos Colorados’ superaron 2-1 a Florida de Clucellas en condición de visitante, mientras que el ‘León’ goleó al Deportivo Ramona 4-0 en el estadio Germán Soltermam.

El que sumó una buena victoria y sigue, expectante, a todos los de arriba bien de cerca fue Argentino Quilmes. El ‘Cervecero’ pisó fuerte en Sunchales y derrotó 3-0 a Libertad. El que no logra levantar cabeza es Atlético de Rafaela, que sigue sin ganar, en el fondo de la tabla de posiciones tras ser goleado ayer ante Deportivo Tacural 3-0.



Lo ocurrido ayer: 9 de Julio 4 (PT 16m y ST 38m Gastón Monserrat, PT 43m Damián Maciel y ST 42m de penal Maximiliano Aguilar) vs Ramona 0 (Reserva: 1-2), Libertad 0 vs Quilmes 3 (PT 43m y ST 20m Juan J. Weissen y ST 32m Alexis Barrientos) (3-1), Peñarol 1 (31m ST Facundo Vargas) vs Brown 1 (43m PT Lautaro Díaz) (2-0), Tacural 3 (10m PT Matías Tejeda, PT 43m Norberto Ibáñez y ST 30m Andrés Mandrile) vs Atlético de Rafaela 0 (0-4), Florida 1 (PT 34m Alan Borda Bossana) vs Ferrocarril del Estado 2 (PT 33m Dángelo Restelli y ST 17m Hernán Haspert) (0-3), Sportivo 0 vs Ben Hur 0 (2-1).



PRIMERA B

En la jornada de ayer se puso en marcha el torneo Clausura de la Primera B liguista, instancia en la cual se registraron los siguientes finales:



Zona Norte: Dep. Bella Italia 0 vs. Indep. Ataliva 2, Indep. San Cristóbal 1 vs. Arg. Vila 1, Arg. Humberto 1vs. Sp. Roca 2, Moreno de Lehmann 1 vs. Dep. Aldao 2.



Próxima fecha (2ª): Sp. Roca vs Moreno de Lehmann, Arg. Vila vs Arg. Humberto, Independiente Ataliva vs Independiente San Cristóbal, Tiro Federal vs Dep. Bella Italia. Libre: Dep. Aldao.



Zona Sur: San Martín 1 vs. Atlético María Juana 1, Sp. Santa Clara 1 vs. La Hidráulica 0, Bochófilo Bochazo 3 vs. Atl. Esmeralda 0, Dep. Josefina 0 vs. Zenón Pereyra FBC 0



Próxima fecha (2ª): Atlético Esmeralda vs Deportivo Josefina, La Hidráulica vs Bochazo, Atlético María Juana vs Sp. Santa Clara, Libertad Estación Clucellas vs San Martín de Angélica. Libre: Zenón Pereyra.





PRIMERA C

El tercer grupo liguista, la Primera C, puso en juego ayer la segunda fecha del torneo Definición. Se dieron los siguientes marcadores finales: Def. Frontera 1 vs. San Isidro 1, Belgrano 2 vs. Juv. Unida 2, Dep. Susana 0 vs. Sp. Aureliense 0



Próxima fecha (2ª): Defensores de Frontera vs San Isidro de Egusquiza, Belgrano San Antonio vs Juventud Unida Villa San José, Deportivo Susana vs Sportivo Aureliense.