Ganó Boca, perdió River Deportes 26 de agosto de 2019 Redacción Por Soldano tuvo su debut en la red a los 19 segundos y con ese gol el "Xeneize" aguantó a Banfield por los postes y un genial Andrada. Defendiendo con uno menos en el final, ganó 1-0 y es líder con San Lorenzo. El "Millo" no pudo con Talleres y cayó por la mínima.

FOTO NA GRITO DE GOL. / Franco Soldano anotó a los 19 segundos y Boca superó a Banfield para ser líder con San Lorenzo.

Boca golpeó en la única ocasión que tuvo, aguantó con sufrimiento y terminó logrando una ajustada victoria por 1 a 0 sobre Banfield, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola y correspondiente a la cuarta fecha de la Superliga, resultado que le permitió trepar a la cima junto a San Lorenzo, con 10 unidades.

El gol del elenco de la ribera, que dispuso una formación alternativa con mayoría de habituales suplentes, fue anotado en apenas 19 segundos de juego por Franco Soldano, su primero con la camiseta "Xeneize".

El conjunto boquense, que en una semana enfrentará a River en el estadio Monumental (17 hs), sufrió la expulsión de Agustín Almendra, a los 32 minutos del segundo tiempo, en lo que pareció ser una decisión exagerada del árbitro Fernando Echenique.

En tanto, el "Taladro", que perdió cuatro de los tres partidos que disputó, tiene sólo tres puntos y continúa complicado con su magro promedio.

Por otro lado, River, con un equipo mixto entre jerarquía y juventud, perdió como local frente a Talleres de Córdoba por 1 a 0, para abrir con preocupación una semana en la que definirá su pase a semis de la Copa Libertadores y enfrentará a Boca en el superclásico. La "T", conducida por el uruguayo Alexander Medina, logró llevar al marcador su dominio en el campo de juego, gracias a Nahuel Bustos, la figura del partido, que empujó la pelota al arco vacío después de un rebote de Franco Armani, a los 17 minutos del complemento.



Otros de ayer: Godoy Cruz 2 (57m S. García y 65m F. Henriquez) vs Estudiantes 1 (14m Federico González), Unión 1 (73m Y. Gómez) vs Lanús 2 (27m C. Auzqui y 57m L. Acota), Central Córdoba 0 vs Racing 0.