Se debe renegociar el acuerdo Nacionales 25 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El economista de Consenso Federal Marco Lavagna sostuvo ayer que se debe "tirar a la basura" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y "hacer uno nuevo" al argumentar que "en la práctica está caído" porque el país no cumplirá con los compromisos pautados. "En este tipo de crisis, con esta volatilidad, lo que hay que tener es una cintura muy clara de cómo dar señales en el momento correcto", evaluó.

El diputado afirmó que el acuerdo con el Fondo "en la práctica está caído", mientras argumentó: "No se va a poder seguir cumpliendo con los compromisos". "Se va a tener que renegociar gane quien gane las elecciones", indicó y apuntó: "A esta altura, la inflación tenía que estar bajando y la tasa de interés debería ser mucho más baja con una economía creciendo. Está todo al revés".

"Espero que el FMI desembolse los 5.400 millones de dólares porque sería una señal muy mala (que no lo hiciera). Ya se ve que para adelante es un acuerdo que se debe tirar a la basura y hacer uno nuevo", advirtió.



"ALTISIMA CHANCE DE

ENTRAR EN DEFAULT"

El economista y candidato a jefe de gobierno porteño por Consenso Federal, Matías Tombolini, consideró que la Argentina "está con una altísima chance de entrar en default". "Si el Fondo no realiza el desembolso el país va al default y los activos argentinos que ya no valen nada, van a valer menos", subrayó Tombolini.

"Detrás de la cesación de pagos, lo que viene es una devaluación de los activos argentinos", insistió y evaluó que también impactaría en una moneda que "se destruye" junto a una inflación que se acelera al tomar mayor impulso.