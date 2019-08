Ex funcionario macrista fue detenido por romper telegrama en las PASO Nacionales 25 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Luis María Blaquier, un ex funcionario de ANSES bajo la gestión del presidente Mauricio Macri, fue detenido el domingo de las elecciones primarias en José C. Paz por destruir el telegrama oficial con los resultados de la mesa en la que fiscalizó.

El caso trascendió este fin de semana, cuando se supo que Blaquier -familiar de uno de los CEO de la azucarera Ledesma- fue arrestado en la Escuela Secundaria N°1, donde fue fiscal de Juntos para el Cambio en la mesa 238.

De acuerdo al acta policial, Blaquier enfureció por la fuerte derrota de la lista de Juntos por el Cambio en esa mesa y le arrancó de las manos al presidente de mesa el telegrama oficial y lo rompió en pedazos.

Tanto el presidente de mesa como el fiscal partidario del Frente de Todos coincidieron en su relato de la reacción que tuvo Blaquier frente al pésimo resultado que tuvo el oficialismo y el propio fiscal de Juntos por el Cambio reconoció haber roto el telegrama.

En José C. Paz, Macri obtuvo el 17,56 por ciento de los votos frente al 64,63 por ciento que logró Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos y en la mesa 238 que fiscalizó Blaquier la diferencia fue abrumadora: Fernández superó por 117 votos a Macri.

Tras estar algunas horas demorado, Blaquier fue puesto en libertad pero la causa que se abrió continúa en el juzgado electoral de La Plata a cargo de Adolfo Ziulu, que avaló la existencia de una "infracción al código electoral" por parte del fiscal del oficialismo.