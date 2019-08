Se recuperó el Rojo Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO NA EN AVELLANEDA. Festeja Barboza, que saltó con Acevedo en el gol en contra para Independiente.

Con un gol de arranque y otro al final, Independiente se recuperó de la dura derrota ante el Pincha, al vencer anoche en el Libertadores de América a Colón de Santa Fe por 2 a 0 en la continuidad de la 4ª fecha de la Superliga. El defensor visitante Lucas Acevedo batió su propia valla, de cabeza a los 12 minutos, cuando saltó a marcar a Alexander Barboza a la salida de un tiro de esquina. Mientras que Silvio Romero, a los 47' del complemento, decoró el segundo triunfo del Rojo en el certamen, recordando que aún tiene su partido pendiente contra Newell's. El Sabalero, en tanto, volvió a caer y continúa complicado con el promedio.



EMPATO CENTRAL

En los restantes encuentros sabatinos, Después de dominar gran parte del desarrollo, Rosario Central no pudo subirse a la punta del certamen al igualar apenas en un gol con Patronato de Paraná en el "Gigante de Arroyito". Maximiliano Lovera, a los 32 del PT inauguró el marcador para el "Canalla", mientras que Julián Chicco, a los 19 del ST, niveló las acciones para la formación entrerriana. El conjunto visitante terminó con diez jugadores por la expulsión de Damián Lemos, a los 9 minutos del complemento.



GANO VELEZ

En una tarde redonda por donde se la mire, Vélez Sarsfield consiguió su primer triunfo en la Superliga al vencer 3 a 1 a Newell´s Old Boys en el estadio José Amalfitani, en un partido que marcó el regreso a las canchas de Fernando Gago. Vélez abrió la cuenta con un gol de Nicolás Domínguez, a los 29 minutos del PT, al tiempo que Maximiliano Rodríguez empató luego de empujarla tras un penal que Lucas Hoyos le atajó. En el complemento, a los 16 convirtió otra vez Domínguez, de cabeza, y Lucas Janson redondeó el resultado a los 26. Luego de haber dejado atrás la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, Gago jugó cerca de 40 minutos en los que se lo notó, lógicamente, un poco falto de ritmo futbolístico.



VENCIO DEFENSA

Por último, Defensa y Justicia logró cortar la mala racha en la Superliga y consiguió su primer triunfo, por 1 a 0, a expensas de Gimnasia y Esgrima La Plata, que se hunde en la zona del descenso. El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Rafael Delgado, a los 27 minutos del ST y de esta manera el equipo conducido por Mariano Soso logró ganar su primer partido en el certamen. En la vereda de enfrente está el "Lobo", que no consiguió sumar de a tres en el torneo y su promedio del descenso está cada vez más escuálido, por lo que casi desde el arranque de la temporada, debe pugnar por tratar de mantener la categoría.