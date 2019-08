Lidia cumplió su sueño y visitó la Expo Rural Locales 25 de agosto de 2019 Redacción Por Ella ordeña en un tambo de Humboldt Chico y fue invitada por el Presidente de la SRR para vivir la experiencia de la muestra.

FOTO PRENSA SRR INVITADA DE HONOR. Lidia junto a su marido Esteban, y el presidente de la Rural, Pedro Rostagno.

Una exposición rural puede emocionar y no solamente al momento de conseguir un premio en la pista.

Pocos días antes que comience la 112ª ExpoRural de Rafaela y la región una mujer trabajadora, una tambera que colabora para que la lechería siga siendo fundamental en nuestra región escribió en su cuenta de Twitter que el mayor deseo al cumplir años era estar presente en la muestra. Por esas cosas del destino el mensaje le llegó a Pedro Rostagno, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela y así Lidia Sánchez se convirtió en invitada de honor.

Después de haber ordeñado a las 3 de la mañana, organizó a su familia y llegó desde Humboldt Chico, en el Departamento Las Colonias, al predio de la avenida Brasil.

Hacía muchos años que Rafaela no la tenía como visitante y fue la primera vez que cruzó el tradicional portón de la entidad. Del otro lado a ella, a su marido Esteban y a tres de sus cuatro hijos los esperaba el Presidente, con un abrazo y el agradecimiento de haber aceptado el convite.

La exposición es una celebración, un momento de encuentro, un espacio para hacer negocios, pero también para el encuentro de quienes cerca o lejos comparten la misma pasión por el campo, por el vínculo con la ciudad y por seguir apostando a un trabajo que se apuntala todos los días.

“Cuando entré a la Rural se me movió todo y cuando lo vi ahí me emocioné mucho. Sentí una alegría inmensa y con el abrazo que me dio me sentí parte de esta gente, de esta familia”, nos contó emocionada esta mujer que está a cargo de un tambo, de su familia y que también está terminando su educación secundaria.

La ilusión de venir a visitar la exposición, "viene desde mucho antes de estar tan metida en la lechería ordeñando, por estar en el campo. Yo pasaba por Rafaela o escuchaba sobre la Rural en la radio y decía que algún día iba a venir. Siempre había algo, lo económico, la distancia y no podía venir. Gracias a la invitación de Pedro se me dio y acá estoy”.

Su familia acompaña cada iniciativa y estuvieron con ella recorriendo todos los rincones de la muestra.



MAS ENCUENTROS

Esta ExpoRural sirvió para que tres mujeres del universo virtual del campo en Twitter se encuentren y celebren trabajar en diferentes lugares del país, pero con la misma pasión. Había pasado ya por la Jornada Lechera Andrea Passerini, una productora de Carlos Casares, que con Lidia acordaron un encuentro con Alejandra Badino, otra de las activas protagonistas de la red social.

Alejandra y Lidia se conocían, pero nunca habían estado en la exposición, ella llegó de Cañada Rosquín y también celebró esta manera especial de vivir la lechería, que para los que lo viven todos los años quizá no tenga el impacto que sí logra en quienes descubren este universo por primera vez.

“La jura del Holando, ver los galpones llenos de esas vacas, con esas ubres, cómo las atienden, ver a esas gordas echadas me hace pensar que mis vacas se van a poner celosas si se enteran”, comentó Lidia que es activista del buen trato animal y de un especial vínculo con sus animales a los que atiende especialmente cada día.

Con un “hasta pronto”, el Presidente de la entidad despidió a estas visitas especiales y les agradeció su paso por esta 112ª edición. Así la Rural confirma que la importancia de las instituciones y de las tradiciones no pasa de moda, sino que se adapta a los nuevos tiempos, a las costumbres más evolucionadas y sobre todo que lo virtual queda de lado en el contacto personal y en los momentos compartidos realmente. (Fuente: Prensa SRR)