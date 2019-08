Forestello renunció en San Martín Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En una de las últimas jugadas del partido, San Martín (SJ) perdió ayer 1-0 como local ante Estudiantes (BA) y tras el partido se produjo la renuncia de Rubén Darío Forestello, el entrenador del equipo sanjuanino. Lo curioso es que apenas van dos fechas de la Primera Nacional. "Vinimos ilusionados con salvarnos del descenso y no se ha logrado. Creíamos que íbamos a empezar con otros resultados. La verdad es que pega en el palo y se va afuera, además de lesiones y otras situaciones. Estos chicos van a pelear el torneo, sólo se tienen que encaminar", dijo el DT, ex jugador y entrenador de Atlético de Rafaela entre otros, quien asumió con el Santo en la Superliga y no pudo evitar la pérdida de la categoría.

Y agregó: "Es la segunda fecha pero venimos con un arrastre de situaciones laborales, como cuando vinimos en una situación difícil. Los chicos se merecen un cambio de aire y les va a venir muy bien". En su primer encuentro, San Martín había empatado en su visita a Belgrano. Ahora deberá buscarle un reemplazante al Yagui.



ATLANTA Y ESTUDIANTES

La jornada sabatina de la Primera Nacional estuvo repleta de actividad, siete fueron los partidos que animaron la actividad del día en la continuidad de la 2ª fecha y Atlanta y Estudiantes de Caseros, por la Zona 1, fueron los únicos entre los que se llevaron una victoria en la primera fecha que pudieron mantener el puntaje perfecto. El Bohemio, que hizo su debut en condición de local, ratificó la goleada del arranque, se impuso ante Mitre (SdE) con un gol de Luis López y se aseguró liderar. Lo mismo hizo el Pincha frente a San Martín en San Juan, al festejar agónicamente con tanto de Rodrigo Melo.

Otros resultados: Temperley 1 (Rinaldi) vs. Nueva Chicago 1 (Baima); Morón 1 (Ciacheri) vs. Brown PM 0 y Barracas Central 2 (Valenzuela, Arce) vs. Alvarado 2 (Zules, Rivero). Al cierre de nuestra edición jugaban Indep. Rivadavia y Ferro en Mendoza.



GANO EL LOBO

En tanto, en el único partido de la Zona 2, donde se encuentra Atlético, Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció anoche 2 a 1 de local a Chacarita, que sólo sumó un punto de seis posibles. Gonzalo Castillejos, a los 24 del primer tiempo, abrió la cuenta mediante Gonzalo Castillejos, pero Brian Mieres empató al minuto del segundo tiempo. Sin embargo, Matías Córdoba, a los 40 de esa etapa, le dio la victoria al "Lobo". Este domingo, desde las 15:30 se medirán Almagro vs. Gimnasia (Mza); All Boys vs. Brown (A) y desde las 16, San Martín (T) vs. Villa Dálmine.