Otta valoró la actitud del equipo Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por El entrenador de la Crema estuvo visiblemente dolido por el debut con derrota como local ante Tigre, aunque destacó que sus dirigidos realizaron un buen partido, a diferencia de muchos.

Casi 3 minutos duró la primera conferencia de prensa en Rafaela de Walter Otta, el nuevo técnico de Atlético. Así de escuetas fueron las palabras post-derrota del entrenador de la Crema en su estreno como local ante Tigre, sin realizar una autocrítica pero rescatando la actitud de sus dirigidos. Obviamente, se mostró con bronca por el resultado, por cómo se dieron los goles y por el esfuerzo del final que no alcanzó para llegar al empate. “Bronca por la derrota, por el gol de pelota parada y porque enfrentamos a un gran rival, el más importante de la zona y de la categoría, pero rescato la continua actitud de los jugadores. Las ganas y la presión fueron constantes y eso es lo que nos da tranquilidad. Queríamos un equipo que nos identifique y creo que esta es la manera. Así que ya mejoraremos algunos aspectos y estoy convencido que si continuamos por este camino las cosas nos van a salir bien”, comenzó diciendo el técnico ante los medios locales. Acerca del arbitraje, Otta consideró que “en el primer gol de ellos no fue falta y fue offside de Canuto. No puedo decir más que eso, fue finito pero el jugador que hace el gol estaba algo adelantado”.

No caben dudas que en lo ofensivo, al equipo le faltó algo de fútbol, sobre todo en el primer tiempo, pero en el complemento, con los ingresos de Quinteros y Godoy hubo algo de mejoría. “Creo que en el primer tiempo generamos las situaciones que teníamos que generar a pesar de que enfrente teníamos un equipo bueno. Pero el partido fue parejo y tuvimos nuestras posibilidades y no las pudimos convertir. En el segundo tiempo, el partido ya estaba quebrado y obviamente, al desprotegernos tanto, generamos mucho más y Tigre no generó todo lo que había generado en el primer tiempo. Igualmente, en líneas generales, considero que el equipo hizo un buen partido. Está claro que perder nunca es bueno y nos faltó por ahí algo más de concentración en la pelota parada, defender un poquito mejor en ese sentido, porque después, en el gol de Montillo, es algo que se da por la clase de jugador que es él. Hay que seguir mejorando, pero me quedo con el corazón, la actitud, las ganas de los jugadores de ganar siempre, de disputar cada pelota como si fuera la última, que es lo que siempre buscamos y lo que queremos. Si podemos prolongar esto, seguramente nos va a ir bien”.

En relación a lo que más le preocupa en este inicio de temporada donde no se pudo ganar en estas primeras dos fechas, el técnico sostuvo que “en Adrogué podríamos haber ganado porque nos empataron a 8 minutos del final. Y hoy –por el viernes- enfrentamos un equipo bueno pero lo que más me preocupa y nos duele es ese gol de pelota parada. Después, el equipo jugó de igual a igual, por momentos lo superamos y merecimos empatar el partido”.



SABADO 15:30

Cabe consignar que Atlético, por la tercera fecha de la PN, estará visitando el próximo sábado desde las 15:30 a Defensores de Belgrano. Para ese encuentro, Otta no tiene bajas, aunque habrá que aguardar si Denis Stracqualursi, que quedó marginado del duelo ante el Matador por un golpe, podrá ser tenido en cuenta. En tanto, el delantero Leonardo Acosta aún debe purgar una fecha de sanción y recién estaría a disposición para el partido de la cuarta jornada en el Monumental ante Quilmes, que se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre desde las 21:05 por TV. Precisamente, el Cervecero y el Dragón, los próximos dos rivales de los rafaelinos, estará jugando mañana desde las 21.05 por TV en el cierre de la jornada.