Marc Márquez, con el “1”

25 de agosto de 2019

El español Marc Márquez (Honda) saldrá desde la pole position en el Gran Premio de motociclismo de Gran Bretaña, este domingo, tras imponerse el sábado en la sesión de clasificación al veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha) y al australiano Jack Miller (Ducati). El francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), que había dominado los ensayos libres, comenzará en la cuarta posición. Es una pequeña decepción para el joven piloto galo, que a sus 20 años está debutando este año en la categoría reina y que durante los ensayos libres había deslumbrando, batiendo el récord de vuelta más rápida del circuito, que ostentaba Márquez desde 2017. El joven catalán se tomó su particular revancha fijando en las clasificaciones un nuevo récord (1:58.168). Márquez, actual líder de la clasificación de pilotos del Mundial, se benefició en la última vuelta de la aspiración de Rossi para batirle en meta. Pese a todo, fue una excelente actuación del piloto italiano, que a sus 40 años parece estar en disposición de pelear por la victoria el domingo. Su última victoria en MotoGP se remonta a 2017 y a día de hoy marcha 5º en el Mundial, a 127 puntos de Márquez. Pero su popularidad en los circuitos no disminuye. En cuanto a Márquez, que con 5 títulos mundiales a los 26 años está a uno solo de Rossi en MotoGP, firmó este sábado la 60ª pole de su trayectoria. En la pugna por el título de esta temporada, el catalán tiene una buena oportunidad de reforzar su liderato, ya que el segundo de la general, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que está a 58 puntos, saldrá hoy desde la tercera línea de la parrilla, tras ser apenas séptimo este sábado. La familia Márquez redondeó la jornada con la pole del hermano de Marc, Álex, en la categoría Moto2. Al frente de la clasificación de pilotos en estos momentos, el pequeño de los Márquez no ascenderá el próximo año a MotoGP tras renovar por una nueva temporada con su actual escudería. En Moto 3 saldrá desde la pole el italiano Tony Arbolino, justo por delante del actual líder del campeonato, su compatriota Lorenzo Dalla Porta.