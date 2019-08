Tanak lidera en Alemania Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por RALLY MUNDIAL

Ott Tanak cerró la jornada sabatina del Rally Mundial con una apreciable diferencia a su favor luego de los pinchazos de Neuville y Ogier. El estonio lidera la armada de Toyota en Alemania, la casa japonesa que comanda Tommi Makinen tiene a Tanak, Meeke y Latvala en zona de podio. El viernes culminó la primera etapa con tres marcas en la zona del podio, Toyota, Hyundai y Citroën. Pero ayer el "temible" tramo de Panzerplatte de algo más de 41 km bajó de la lucha a Neuville y Ogier. Neuville pinchó en la primera pasada y Ogier en la primera y en la segunda. Ogier, si bien estaba tercero, no venía conforme con una subvirancia en el C3 WRC, "No necesitábamos tener más mala suerte", dijo el campeón al arribar a la asistencia del fin de etapa. Párrafo aparte para Kris Meeke que voló hoy sin cometer errores y quedó como escolta de Tanak a 32,4 seg. Tercero está Latvala y cuarto Sordo recuperándose del tiempo perdido ayer por un problema en el Yaris que lo había mandado del quinto al noveno puesto. "Ha sido un tramo duro y largo. No es la sensación perfecta, pero supongo que fue la misma para todos", dijo Tanak. En WRC2 PRO este sábado temprano tomó la punta el checo Jan Kopecky luego que Rovanpera se fuera del camino en dos oportunidades. Tänak, quien ganó en este rally el año pasado, podría tomar una importante ventaja en el certamen si repite durante este domingo, superando los 22 puntos que tiene actualmente sobre Neuville y 25 ante Ogier.