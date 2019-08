Basquet: tres victorias locales Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El viernes se completó la novena fecha del torneo Oficial de Básquet de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que se había iniciado el jueves con la victoria de 9 de Julio ante Unión de Sunchales por 101 a 98.

En el Lucio Casarín, Atlético debió exigirse hasta el último instante para doblegar a Argentino Quilmes por 66 a 64. Francisco Balangero fue el goleador local con 16 puntos, mientras que Agustín Leonardi fue la principal vía ofensiva cervecera con 18.

Por su parte, Independiente se reencontró con la victoria al imponerse en el Carlos Colucci a Peñarol por 76 a 60. Luciano Volta fue el goleador del anfitrión y del juego con 17 puntos, en tanto que Federico Bonzi se destacó con 15 en el perdedor.

Finalmente, en Sunchales, Libertad también sufrió pero finalmente se llevó el triunfo ante Ben Hur -que llevaba cuatro triunfos consecutivos- por 70 a 67. Adriano Maretto y Julián Eydallin fueron los goleadores locales con 17 puntos, mientras que Emiliano Gerbaldo fue el mejor de la visita y goleador del partido con 21.

Cabe recordar que Atlético y 9 de Julio disputarán el martes su compromiso pendiente de la octava fecha. Quien resulte ganador compartirá la punta con Libertad.

Posiciones: Libertad 17 puntos; 9 de Julio y Atlético 15; Ben Hur 14; Independiente 13; Unión 12; Quilmes 10 y Peñarol 9.

Próxima fecha (10ª): Ben Hur vs. 9 de Julio; Independiente vs. Libertad; Unión vs. Atlético y Peñarol vs. Quilmes.



PROVINCIAL U13 FEMENINO

El seleccionado de la ARB femenino U13 perdió ayer en la segunda presentación del Provincial de la categoría que se disputa en Cañada de Gómez. Fue por 50 a 34 ante Santa Fe.