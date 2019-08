Santa Fe fue el centro de los festejos por los 25 años de la Reforma Constitucional Locales 25 de agosto de 2019 Redacción Por ESTUVIERON PRESENTES MACRI, CARRIO Y LIFSCHITZ. CFK NO ESTUVO ALLI PORQUE ESTA EN CUBA

FOTO NA EN EL MUSEO DE LA CONSTITUCION./ Allí se realizó la foto de rigor con todos los constituyentes.

El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que el "sistema político por momentos pareció estar más enfocado en beneficiar a los políticos" que a la sociedad y destacó que la mejor manera de defender la Constitución "es acatarla, no atacarla", al tiempo que afirmó que "hoy no hay abuso de poder".

"Quienes gobernamos tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Nuestro sistema político por momentos pareció estar más enfocado en beneficiar a los políticos que a quiénes tienen que representar", sostuvo el mandatario.

En el acto central conmemorativo por los 25 años de la Reforma de la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe, el jefe de Estado remarcó que la carta magna "está viva en la medida en la que se respete" y señaló que la mejor manera de defenderla "es acatarla, no atacarla".

"Siempre concebí el poder como una herramienta para servir a los verdaderos dueños de ese poder, a los que nos dan ese poder. Me da mucho orgullo ver que hoy hay una cultura de poder diferente en la Argentina, porque eso repercute en el día a día de los argentinos", añadió.

En el Museo del Parque de la Constitución y ante autoridades legislativas, miembros de la Corte Suprema de Justicia, gobernadores e intendentes, el líder del PRO subrayó que "hoy se respira libertad y hay transparencia, sobre la mesa está la verdad, incomode a quien incomode; hoy no hay abuso de poder".

"A mayor poder, más humildad. No hay imposición de ideas ni castigo a los que piensan distinto. Hay una sociedad plural en la que podemos dialogar tratándonos bien, respetando nuestras posiciones y sobre todo nuestras instituciones", afirmó.

Y agregó: "Sin duda, alguien podría pensar que ponernos justo ahora a hablar de la Constitución es un capricho, un lujo para otros momentos. Pero, no, por el contrario. Creo que hoy más que nunca tenemos que hablar de la Constitución, porque se trata antes que nada de valores. Se trata de la unión, la justicia, la paz, la libertad".

En la previa a la movilización convocada en apoyo al Gobierno, Macri aseguró: "Los argentinos queremos vivir en democracia republicana".

Asimismo, el Presidente destacó que respetar la carta magna es entender que "todos son iguales ante la ley" y "no pretender tener privilegios injustos sobre los demás, trabajar no pensando en los beneficios personales sino con la mirada puesta en que todos puedan tener lo que se merecen".

"Acatarla no es sólo hablar de división de poderes, sino de respetarla en la práctica, sin nunca querer influir en las decisiones de los jueces o en las votaciones de los legisladores", lanzó.

Y concluyó: "En los últimos 25 años sufrimos crisis, algunas muy graves, pero nunca dudamos de la democracia, que se convirtió en nuestra identidad y nuestra esencia. Por eso, está en nosotros cuidarla".

La ceremonia reunió a los constituyentes de 1994 que tuvieron la labor de modificar la Carta Magna sancionada en 1853, aunque no fue de la partida la actual senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, quien se encuentra en Cuba para visitar a su hija Florencia.

En el encuentro se entregaron medallas conmemorativas de los 25 años de la reforma a los convencionales y fueron especialmente homenajeados los ya fallecidos, entre los que se encuentran los ex presidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa.

Entre otros ítems, la modificación de la Constitución habilitó la reelección presidencial y creó las figuras del jefe de Gabinete de la Nación y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de habilitar un tercer senador por provincia y poner en marcha el Consejo de la Magistratura.



CORRAL

En su calidad de anfitrión del encuentro, el intendente de Santa Fe, José Corral, dijo que es tiempo de “volver a ese acuerdo de los argentinos que es la Constitución” y afirmó que para Santa Fe fue un día de fiesta, por ser “la ciudad de la sanción de la Constitución y sus reformas”.

Además valoró que se haya elegido para este evento a la capital provincial y puntualmente el Parque y el Museo de la Constitución, inaugurados en diciembre pasado, para esta celebración histórica. “Cuando el presidente Mauricio Macri y el secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, nos propusieron hacer este homenaje, aceptamos de inmediato porque Santa Fe es la ciudad de los acuerdo”, aseveró el intendente, quien también aprovechó la ocasión para recordar la figura del expresidente Raúl Alfonsín, uno de los impulsores de aquella Reforma.