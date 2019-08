CRAR no puede ganar en la Reclasificación A Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO LA OPINION CAIDA EN CASA./ Maximiliano Bertholt busca apoyo en uno de los ataques del Verde.

El Círculo Rafaelino de Rugby no pudo torcer el rumbo en la Reclasificación A. Este sábado tuvo buenas opciones como local ante Rowing de Paraná, pero el equipo entrerriano finalmente se llevó la victoria por 24 a 20 en un partido correspondiente a la tercera fecha.

El desarrollo fue de paridad, con aciertos y errores repartidos. CRAR fue oportuno y contundente en el primer tiempo, logrando apoyar los tres tries que tuvo en la tarde por intermedio de Mariano Ferrero, Leonardo Sabellotti y Ricardo Brown. En ese período el Verde se fue al descanso ganando 17 a 10.

Sin embargo, en el segundo tiempo al minuto Rowing llegó rápidamente a la paridad. El juego tuvo pasajes con mayor utilización del pie y en este contexto, una inspiración del capitán Poli Villar con un drop lo puso al frente 20 a 17. Sin embargo, aparecieron tarjetas que ampliaron espacios y dentro de este panorama Rowing volvió a apoyar en el in goal rafaelino para llevarse la victoria.

CRAR formó con: Matías Rocchi, Jonatan Viotti y Gastón Zbrun; Federico Davicino y Franco Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Leonardo Sabellotti, Franco Sabellotti, Guillermo Brown, Tomás Lavalle; Santiago Kerstens.

Cambios: Martín Zegaib por Gastón Zbrun; Maximiliano Bertholt por Leonardo Sabellotti; Gino Catán por Ricardo Brown.

Puntos de CRAR: PT, 17′ try de Ferrero, 21′ try de Leonardo Sabellotti, 28′ try de Ricardo Brown conv. por Pablo Villar. ST: 15′ drop de Pablo Villar.

Amarillas: Franco Davicino. Expulsado: Franco Sabellotti (62′).



OTROS RESULTADOS

Tercera fecha: Provincial 24 – Estudiantes 23; CRAR 20 – Rowing 24; Universitario de Rosario 32 – Universitario de Santa Fe 22 y Los Caranchos 11 – La Salle 23.

Posiciones: Universitario de Rosario 15; La Salle y Rowing 9; Estudiantes 6; Los Caranchos, Provincial y Universitario de Santa Fe 5; CRAR 1.

Próxima fecha (4ª): Universitario de Santa Fe vs. Los Caranchos; La Salle vs. CRAR; Rowing vs. Provincial y Estudiantes de Paraná vs. Universitario de Rosario.