Comienza mañana el US Open Deportes 25 de agosto de 2019 Por Sergio Boschetto TENIS

FOTO S.B. IMPONENTE./ El Arthur Ashe en un partido de la edición 2018.

(Especial para LA OPINION, desde Nueva York). - El US OPEN es siempre distinto, por la afluencia del público, por el ruido, por el colorido, por la pasión que le imponen los latinos y por los premios. Este año la organización subió 8% los premios en dinero y será el certamen más millonario en la historia del tenis, con una bolsa oficial de 57.000.000 de dólares.

El cuarto y último Grand Slam de 2019 será noticia otra vez por ese motivo. De hecho, el año pasado incrementó las ganancias para los jugadores en 5% y entregó 53 millones de la moneda estadounidense. El campeón de singles se llevará 3.850.000 dólares y un total de 740.000 para los ganadores de dobles, según anunció la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA). Para muchos de los tenistas consagrados, el premio mayor es solo un número, pero para los que la vienen remando desde abajo, la sola entrada al cuadro principal, le puede otorgar el mayor premio que obtuvieron hasta aquí.

Los números hablan por sí solos. Los tenistas eliminados en la primera ronda del single se llevarán un premio 47% más sumando los cuatro años últimos en este torneo. En este caso embolsarán 54.000 dólares como recompensa por participar del cuadro principal. Y los eliminados en la segunda rueda de singles ganarán 100.000 dólares.

Los defensores del título: por el lado de varones el N°1 del mundo, Novak Djokovic tendrá la difícil misión de revalidar lo conseguido el año pasado, por el cuadro de mujeres la japonesa Naomi Osaka es la campeona reinante, todavía se recuerda el triunfo sobre Serena Williams. La norteamericana que el año pasado tuvo un comportamiento para el olvido, siempre es figura y va por la gloria del tenis.

El dobles: este año, tiene una especial importancia para esta parte del mundo, para los argentinos la carta ganadora es el marplatense Horacio Zeballos, actual N° 7 del mundo y toda Colombia estará expectante por la dula Cabal-Farah , números 1 del ranking.

El cuadro de los argentinos: analizando los partidos, es complicado. En el debut Diego Schwartzmann vs. Robin Haase; Guido Pella vs. Pablo Carreño; Juan Ignacio Londero vs. Sam Querry; Leo Mayer vs. Antonie Hoang , Federido Del Bonis vs. Alexei Popyrin y Marco Trungelitti vs. Kei Nishikori.

Otros latinoamericanos: Cristian Garín vs. Christopher Eubanks; Nico Yarry vs. Milos Ranonic, rival complicadísimo. Por el lado de los brasileños, Thiago Monteiro vs. Bradley Klahn, el boliviano Hugo Dellien vs. Soo Woo Kwon, Pablo Cuevas vs. Jack Sock y Santiago Giraldo vs. Alesander Bublik (KAZ).

Por el lado de las mujeres: es más difícil hacer un análisis previo, si bien el ranking lo encabeza Naomi Osaka, ganadora del 2018, a veces y más en esta superficie, los partidos de damas, pueden acarrear algunas sorpresas. Pero más allá de lo que dice el escalafón mundial, nunca hay que dejar de pensar y mirar a Serena Williams (8) y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, seis en el US OPEN y que solo juega por la gloria, esto es igualar a Margaret Court en 24 Grand Slam ganados. Y para ser más espectacular torneo, en lo que hace las mujeres, el sorteo dijo que en primera instancia jugarán Serena Williams y María Sharapova, ni más, ni menos. La rusa, hoy residente en el país del norte, supo la gloria cuando levantó el trofeo en 2006, claro que hoy su realidad es totalmente distinta, es la número 87° del Ranking, pero solo pensar en el choque entre ambas, en la primer rueda, genera una espectacular expectativa, seguramente estarán jugando en horario central del Arthur Ashe.

La gente en sábado y domingo: es increíble la expectativa y como la gente dice presente en este US OPEN. Los partidos de Qualy habían terminado el viernes, durante el fin de semana solo hubo entrenamientos, ahí estaban los espectadores para ver a los jugadores, recorrer el complejo y la oportunidad para llevarse un souvenir.

Seguridad estricta: ningún aficionado puede ingresar con un mochila, tipo escuela, si con algo más pequeño. Se revisa todo. Por donde ingresan los autos gran cantidad de policías hacen abrir el baúl, muchos autos policiales y las barras de cementos, la que se utilizan para contención, ubicadas estratégicamente alrededor del Billie Jean King National Tennis Center. Los periodistas acreditados, los cuales tenemos un ingreso especial, somos objetos del estricto control de seguridad, se revisan celulares y mochilas. Nadie escapa a la regla, ni aún Roger Federer que, en un torneo atrás, un guardia le revisó el bolso.