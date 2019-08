Rafaela y China consolidan relación a través del deporte Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD VISITA./ El intendente Castellano recibió a Lorenzo Meinberg, junto a dirigentes de 9 de Julio y funcionarios.

El intendente Luis Castellano y parte de su equipo de trabajo recibieron a Lorenzo Meinberg que emigrará a China por el período de un mes en el marco del acuerdo de cooperación entre nuestra ciudad y el país asiático. El joven, que actualmente se desempeña como profesor de educación física del club 9 de Julio (además es jugador del primer equipo de básquet de la citada entidad), estará haciendo una experiencia profesional en la Escuela Deportiva del Distrito de Mentougou, donde trabajará con dos grupos mixtos de 5 y 6 años y de 10 y 11 años.

Longpeng Sports, fue fundado en 2007 y se dedica principalmente al entrenamiento físico, natación y otras disciplinas deportivas. Con respecto a su viaje, Lorenzo Meinberg comentó: “Es la primera vez que me toca vivir una experiencia de este tipo, estoy muy contento por la posibilidad. En cuanto a lo profesional voy a desarrollar la tarea de formador deportivo. Me motiva vivir cosas nuevas, aprender de una potencia como es China y poder traer conocimientos nuevos a nuestra ciudad”.

En el contexto de esta nueva iniciativa, la Doctoranda en Economía Internacional de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing, Emiliana Hidalgo, agregó: “Es la primera vez que existe este tipo de intercambio que se da en el marco de este convenio que se firmó hace poco más de un año, en el que se plantearon tres ejes: educativo, deportivo y tecnológico. Esperamos que sea la primera experiencia de varias, y que además se vayan sumando instituciones interesadas para profundizar este trabajo en conjunto”.

Se espera que esta sea la primera experiencia de muchas y poder seguir involucrando a otras instituciones deportivas y educativas. Actualmente el club 9 de Julio es uno de los tres clubes que firmó el convenio en abril 2018, los restantes Atlético de Rafaela y Ferrocarril Del Estado.



ANTECEDENTES

El 7 de junio del año 2016, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre la Municipalidad de Rafaela y el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC) con el objetivo de promover la colaboración, y a fin de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés común, poniendo especial énfasis en el área de las relaciones económicas, políticas, culturales y académicas con la República Popular China.

A partir de ello, se generaron diversas actividades y esfuerzos logrando concretar en abril de 2018 el acuerdo de cooperación con el distrito de Mentougou de Beijing con la intención de llevar adelante activamente una tarea de intercambio en áreas científicas y de tecnología, deportivas, educativas, culturales, comerciales, medio ambiente, etc. a fin de propender a la prosperidad y desarrollo conjuntos.