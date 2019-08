En el Norte está la atracción Deportes 25 de agosto de 2019 Redacción Por El duelo de líderes entre Sportivo Norte y Ben Hur es el plato fuerte de la quinta fecha del Clausura.

No hay dudas que es el duelo saliente de la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Sportivo Norte recibirá este domingo a Ben Hur en Barranquitas con la posibilidad para quien resulte airoso, en caso de haber un ganador, de quedar solo en la vanguardia.

En el Apertura se había dado una situación parecida y en aquella ocasión ganó el Lobo por 2 a 1 en barrio Parque, con un equipo con más suplentes porque aún estaba disputando el Regional Amateur. Pero también merece apuntarse que en ese entonces en el banco del Negro estaba Eduardo Isaurralde, que posteriormente no pudo mantener el ritmo del arranque en cuanto a resultados, y terminó dejando el puesto de entrenador. Hoy, con Gustavo Giorgis, Sportivo quiere consolidarse y sabe que tiene una prueba de fuego ante la BH de Carlos Trullet, que quiere ganar un título este año, y el Clausura es el objetivo.

Por el lado de los escoltas, 9 de Julio buscará seguir con el envión positivo recibiendo al Deportivo Ramona, mientras que Ferrocarril del Estado tendrá una misión complicada en Clucellas, donde Florida se hace fuerte en su reducto. Además, Libertad jugará en Sunchales ante Quilmes; Tacural recibirá a un Atlético que todavía no pudo sumar en el torneo, y Peñarol a Brown de San Vicente. Recordemos que Unión ya se impuso en el adelanto a Talleres por 3 a 0.

El detalle de la programación, a desarrollarse desde las 15.30 (14 horas en reserva) y designaciones, a continuación:

9 de Julio vs. Dep. Ramona, Guillermo Tartaglia (Vigistain G. – Roldan G.); Dep. Libertad vs. Quilmes, Franco Ceballos (Celis B. – Morero G.); Peñarol vs. Brown, Claudio Gonzalez (Ercole N. – Gaitan L.); Dep. Tacural vs. Atlético Rafaela, Ariel Gorlino (Colman E. – Codo L.);Florida vs. Ferrocarril del Estado, Rodrigo Perez (Ercole G. – Arraygada G.); Sportivo Norte vs. Ben Hur, Mauro Cardozo (Luque N. – Cazzaniga C. – Singer L.).



EMPIEZA EL CLAUSURA DE PRIMERA B

Este domingo arrancará un nuevo torneo de la Primera B. Luego del Preparación y el Apertura, es el turno del Clausura.

En la Zona Norte, el reciente campeón Sportivo Roca visitará a Argentino de Humberto, mientras que en la Sur el bicampeón Bochazo recibirá a Esmeralda.

Este es el detalle de las designaciones: Zona Norte, Dep. Bella Italia vs. Independiente de Ataliva, Silvio Ruiz (García F. – Heffele D.); Independiente de San Cristóbal vs. Argentino de Vila, Sebastián Garetto (Isasa A. – Fuentes F.); Argentino de Humberto vs. Sp. Roca, Javier Simoncini (Rodriguez Fer. – Usprung A.); Moreno de Lehmann vs. Dep. Aldao, Leandro Aragno (Raballe J. – Espinoza F.).

Zona Sur: San Martín de Angélica vs. Atlético María Juana, Guillermo Vacarone (Gutierrez D. – Priotti C.); Sportivo Santa Clara vs. La Hidráulica, Darío Suarez (Mansilla M. – Andrés A.); Bochófilo Bochazo vs. Atlético Esmeralda, Sergio Romero (Minora G. – Rodriguez E.) y Dep. Josefina vs. Zenón Pereyra FC, José Domínguez (Bauer M. – Córdoba D.).



PRIMERA C

Se jugará la segunda fecha del torneo Definición con esta programación: Defensores de Frontera vs. San Isidro de Egusquiza, Angelo Trucco (Rodriguez Fed. – Estejeman A); .Belgrano vs. Juventud Unida, Matías Retamoso (Kestler A. – Menelli I. – Aguirre F.); Deportivo Susana vs. Sp. Aureliense, Gonzalo Hidalgo (Milanesio S. – Costamagna N.).



POR EL CAMPEON FEMENINO

Desde las 13 horas, este domingo se jugará en la cancha de Argentino de Vila la gran final por el desempate del torneo Apertura de fútbol femenino, entre Atlético de Rafaela y Defensores de Frontera. La terna arbitral estará conformada por: Joana Schwant (Córdoba G. – Barreto L.).