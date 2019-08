Solo siete segundos Suplemento Economía 25 de agosto de 2019 Por Guillermo Briggiler Otra vez la Argentina revive episodios que estresan la economía y a nosotros también. ¿Cómo tomar decisiones económicas acertadas en tiempos de incertidumbre absoluta y caos? Habrá inflación para rato, volatilidad del dólar y tasas altas. No hay que bajar la guardia.

La emoción es más poderosa que la razón. Las neurociencias están revolucionando nuestra forma de estudiar, nuestra toma de decisiones y nos dicen que muchas determinaciones no se toman racionalmente, sino que pasan hasta siete largos segundos entre el tiempo en que el cerebro las toma y el momento que somos conscientes de ellas y se introducen en nuestro razonamiento.

El cerebro toma las decisiones por nosotros, antes de que seamos conscientes de ello. El motivo de esto, son nuestros miedos, nuestras emociones y nuestros instintos más primitivos. De esta manera se puede explicar nuestro comportamiento económico, tanto desde el punto de vista social, como del biológico. Es esta la explicación de porqué no funcionan los modelos económicos en Argentina, o tal vez lo sea.

Me encanta que mi cerebro tome las decisiones por mí y siete segundos después me informe. Pero por las dudas lo vamos a nutrir de información. La inflación y la tasa de interés no bajarán en los próximos meses y el tipo de cambio mostrará volatilidad por cuestiones que a continuación detallaremos, por más que los candidatos se hablen, en un gesto de grandeza que desde aquí aplaudimos.

Las reservas del BCRA se encuentran en baja, perdieron un 10% en el último mes con la baja de u$s 7.000 millones, quedando por debajo de los u$s 60.000 de los cuales casi el 40% son yuanes chinos que, producto de la guerra comercial con Estados Unidos, se devalúan. A las reservas les vendría bien el desembolso de u$s 5.400 millones que el FMI tiene pendiente para el próximo mes.

La quita del IVA a los alimentos de la canasta básica es una medida que aplaudimos, ya que en un país donde la pobreza se acerca al 40%, no podemos tener gravado con impuestos los alimentos que hacen al mínimo sustento de la población. Pero esto, sumado a la rebaja del impuesto a las Ganancias, monotributo, aportes, congelamiento de combustibles, entre otras médicas, traerá problemas de recaudación. Más el ajuste de tarifas que deberá realizarse el año próximo y la inflación que seguirá pauperizando salarios y jubilaciones, les deja al gobierno que asuma el 10 de diciembre, sea cual fuera, un importante problema que resolver.

Las medidas en el corto plazo se disfrutan y en el largo se pagan, al menos por los que estén cuando este llegue.

Una buena para aquellos que quieren proteger sus ahorros: las propiedades al pozo cayeron hasta un 20% dólares, luego de la devaluación, principalmente por el efecto de la mano de obra. Recomendamos invertir en todos aquellos bienes cuyo valor está atado al dólar, ya que los activos financieros son los primeros en despegar en una crisis y luego con el tiempo los alcanzan los bienes de la economía real.

Siete segundos tarda el cerebro entre que toma la decisión y la lleva al raciocinio. Siete segundos; si la economía fuera un boxeador, todavía le quedan tres para finalizar el conteo.



