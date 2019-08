Lacunza recibió a técnicos del FMI y dijo que se cumplirán las metas Nacionales 25 de agosto de 2019 Redacción Por "Argentina cumplió todo el acuerdo con el FMI", dijo Lacunza y por eso consideró que “no hay razones” para que el organismo no entregue el desembolso que tenía previsto para septiembre.

FOTO NA CUMBRE ECONOMICA. Lacunza y Sandleris con Werner y Cardarelli entre otros.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó ayer ante la misión del FMI que la Argentina cumplirá las metas fiscales comprometidas ante el organismo en el marco del acuerdo stand by. En su primera reunión con los enviados del Fondo encabezados por el italiano Roberto Cardarelli, Lacunza sostuvo que la Argentina no tendrá problemas en cumplir esos objetivos, a pesar de las medidas destinadas a sostener el consumo tras la devaluación.

Lacunza presentó los números del segundo trimestre del año y dijo que la Argentina considera dadas las condiciones para que en septiembre se produzca el desembolso previsto por parte del organismo, que rondará los US$ 5.400 millones.

La Argentina necesita esos fondos para mantener a raya al dólar, tras la fuerte devaluación ocurrida luego de la derrota del Gobierno en las primarias.

El Banco Central perdió reservas por más de US$ 7.000 millones luego de las PASO y el dólar se apreció un 30%.

Lacunza compartió una mesa reducida con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner; Cardarelli y el encargado de la oficina local del organismo, Trevor Alleyne.

En este primer encuentro también participó el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris. La reunión se concretó sobre todo para que Lacunza conozca a los técnicos del Fondo, ya que la revisión formal del acuerdo stand by se producirá en las próximas semanas.

De esa revisión surgirá el diagnóstico del equipo técnico y la posible aprobación por parte del ´board´ para que el organismo apruebe el giro de US$ 5.400 millones.

Este sería el anteúltimo envío de fondos correspondientes al acuerdo por unos US$ 56.300 millones aprobado el año pasado por el organismo multilateral.

La economía sufrió un fuerte cimbronazo tras los sorpresivos resultados de las primarias. El desarme de carteras con activos locales llevó a una devaluación superior al 20%, una suba del riesgo país y el desplome de acciones y bonos. La fuerte apreciación del dólar hizo que el Gobierno tomara medidas "para proteger el bolsillo de los argentinos", que no aparecían entre las posibilidades tras el acuerdo con el Fondo.

El BCRA debió vender unos US$ 700 millones de reservas para controlar el tipo de cambio y estabilizar el mercado, algo que finalmente parece haber conseguido. Pero el costo fue altísimo, ya que el dólar pasó de costar $ 45 antes de las PASO a casi $ 58 en la actualidad.

El equipo de técnicos del FMI prevé reunirse este lunes con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, rotundo vencedor en los comicios del 11 de agosto último. También prevé reunirse con Roberto Lavagna y José Luis Espert, los otros postulantes.

Funcionarios del Palacio de Hacienda podrían volver a reunirse este domingo con los técnicos del Fondo para brindar información más detallada sobre la marcha de la economía.