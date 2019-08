Emocionado, Macri agradeció la marcha en apoyo a su reelección Nacionales 25 de agosto de 2019 Redacción Por "Podemos ser mejores", dijo Macri al saludar, junto a la primera dama, a los manifestantes que se convocaron en Plaza de Mayo, luego de haber marchado desde el Obelisco bajo la consigna "Defendamos la República". Hubo movilizaciones en todo el país. En Rafaela la concentración fue en la Plaza 25 de Mayo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA EN EL BALCON. Macri junto a Juliana Awada en Casa Rosada. MULTITUD. La convocatoria fue masiva en la Ciudad de Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Mauricio Macri salió ayer de forma sorpresiva al balcón de la Casa Rosada para saludar a las miles de personas que marcharon a Plaza de Mayo para manifestar su apoyo al Gobierno tras la derrota en las elecciones primarias y arengó a "seguir juntos que vale la pena".

La histórica plaza fue el epicentro de la movilización bautizada como #24A en las redes sociales, donde se lanzó días atrás la convocatoria de militantes de Juntos por el Cambio a marchar en distintos puntos del país para manifestar su apoyo a la reelección de Macri, con consignas como "Defendamos la República" y "Vamos a darla vuelta".

A las 19:00, cuando ya había miles de personas en Plaza de Mayo, el jefe de Estado concurrió a la Casa de Gobierno para salir a saludar a los manifestantes desde el balcón, algo que no estaba previsto.

"¡Se puede! ¡Lo vamos a hacer juntos! ¡Sigamos juntos que vale la pena!", arengó Macri, emocionado, a los ciudadanos que lo aplaudían desde la plaza mientras cantaban "Sí se puede", frase característica de las campañas electorales de Juntos por el Cambio.

Sin micrófono, el Presidente gritó palabras de agradecimiento y aliento a los manifestantes desde el balcón y fue captado tanto por las cámaras de televisión como por los videos que grabaron sus colaboradores desde el interior de la Casa Rosada.

Para sortear la inconveniencia de no contar con un sistema de sonido, el equipo de comunicación del Gobierno optó por transmitir las palabras y las imágenes de Macri en el balcón a través de las redes sociales.

"Decidimos cambiar para ser mejores. Estamos cambiando la historia, con la verdad, trabajando juntos, dialogando, así vamos a construir la Argentina que queremos", expresó el mandatario mirando a la cámara del teléfono que lo grababa y agregó: "Tenemos que seguir juntos".

Uno de los datos salientes de la movilización fue la inusual decisión del Gobierno de abrir las rejas de la Plaza de Mayo para que las gente pudieran acercarse más a la Casa de Gobierno, algo que no ocurre en otras manifestaciones.

Bajo consignas como "Vamos a darla vuelta" y "Defendamos la República", los manifestantes se concentraron en el Obelisco cerca de las 17:00 y desde allí marcharon por Diagonal Norte a Plaza de Mayo.

Además de cantar en reiteradas oportunidades el Himno Nacional, también corearon "Para Mauricio la reelección" y se escuchó con frecuencia el "No vuelven más", cántico con el que los militantes de Juntos por el Cambio aluden al kirchnerismo.

"Vinimos con la Sube", coreaban otros, que también hicieron referencias a periodistas "panqueques" y preguntaban sin perder el ritmo "¿los medios donde están?", debido a la escasa cobertura televisiva que tuvo el inicio de la marcha.

La movilización se replicó en distintos puntos del país con un poder de convocatoria que varió en cada caso: en Santa Fe hubo una marcha al Monumento a la Bandera de Rosario y en Córdoba a Patio Olmos.

También hubo movilizaciones en Formosa, a Plaza San Martín; en Merlo, San Luis, a Plaza Sobremonte; en Catamarca a la Plaza 25 de Mayo; en Mendoza a Peatonal y San Martín y en Entre Ríos a Plaza 1° de Mayo, entre otras.

La iniciativa surgió de un sector del oficialismo que, con la consigna "Vamos a darla vuelta", buscan levantar la moral de su electorado tras la derrota por 15 puntos sufrida por Macri en las elecciones primarias ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El primero en promocionar la marcha fue el actor y militante de la UCR Luis Brandoni, quien días atrás difundió un video en el que expresó: "Estamos preocupados pero no derrotados; al contrario, hay mucho por hacer. El sábado 24 salgamos a las calles y las plazas de todo el país".