Busatto destacó el proyecto para bajar multas de tránsito Locales 25 de agosto de 2019 Redacción Por "Logramos la media sanción de un proyecto que busca llevar racionalidad a las multas de tránsito en toda la provincia", sostuvo el diputado provincial, Leandro Busatto, autor de la iniciativa.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción, con modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a un proyecto de ley que presentara el diputado Leandro Busatto en septiembre de 2018.

El proyecto original proponía reemplazar la Unidad Fija (UF) con la que se determina el valor de las multas de tránsito y que equivale al valor de un litro de nafta súper, por una nueva UF equivalente al 0.07% de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) El fundamento de este cambio se basaba en la necesidad de aportar racionalidad a los montos de las multas, que se habían disparado a partir de la decisión del gobierno nacional de liberar y dolarizar el precio de las naftas.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la sesión del último jueves, determina como UF el equivalente al 50 por ciento del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. Según Busatto “esto significa un alivio importante para la economía de los santafesinos, ya que los montos de las multas se habían vuelto irracionales y hasta confiscatorios.”

Además, se incorpora la figura del apercibimiento para la primera infracción cometida, que, previa ponderación de la gravedad de la misma y de no repetirse en el término de un año, queda anulada. Por el contrario, si en ese término se reincide en la infracción, se deberá afrontar el costo de las dos multas.

En lo referente a infracciones por exceso de velocidad, se establecen escalas proporcionales que van de 150 a 300 UF.

“Consideramos que son medidas sensatas, que castigan a quien infringe las leyes de tránsito, aportan a la Educación Vial y a la prevención de accidentes sin atacar desproporcionadamente el bolsillo de los santafesinos. Estamos atravesando un momento económico muy crítico y la gente, muchas veces, no puede hacer frente a los montos que se le reclaman” concluyó Busatto.

Otro punto de interés del proyecto final, que fue resultado de trabajar en comisión las propuestas de Busatto, del radical Santiago Mascheroni, del socialista Oscar Pieroni y un texto que había sido votado el año anterior en el Senado, determina que las multas son de carácter personal y “en ningún caso recaen sobre los vehículos sino sobre los infractores. Cuando el conductor no hubiese sido identificado en el momento de la infracción, se tendrá al titular registral del vehículo como infractor presunto hasta tanto se identifique al real contraventor. No se puede impedir, afectar o turbar la transferencia de un vehículo cuyo conductor o titular registral hubiere cometido una infracción”.