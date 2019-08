El voto de los jóvenes Editorial 25 de agosto de 2019 Redacción Por #Yoelijovotar, una campaña que le pone voz al voto adolescente para las elecciones presidenciales.

Promover la participación de los jóvenes en los asuntos públicos es una actitud responsable y necesaria. No pocas veces solemos pensar que los chicos no se interesan por lo que sucede a su alrededor y que sólo se concentran en su teléfono celular, sus amigos, quizás el club y la escuela. "Los pibes están en otra" es una frase que repetimos sin pensar como un lugar común para dar cuenta de una supuesta apatía juvenil por "las cosas de los adultos" como puede ser una elección presidencial. Sin embargo, los jóvenes advierten el llamado a involucrarse cuando la crisis le golpea en forma directa, como el adolescente que en lugar de usar el transporte público ahora debe utilizar la bicicleta para ir a la escuela o al club y debe postergar algún gasto para priorizar la compra de apuntes de estudio.

De tal modo que en tiempos donde la tribuna política debate en torno a los distintos tipos de votos, como los denominados "voto útil", "voto bronca" o "voto informado", en segundo plano parece estar el "voto adolescente". Al respecto, cabe recordar que la promulgación de la ley 26.744 de Ciudadanía Argentina en 2012, abrió la posibilidad a los jóvenes de 16 y 17 años a votar por primera vez, lo que significa una ampliación de sus derechos. No obstante, si bien el voto adolescente es obligatorio los nuevos electores no son penalizados en caso de no concurrir a las urnas y están exentos del Registro de Infractores.

Según el estudio “Espíritu Adolescente: El voto joven en Argentina” de 2016, que analiza datos electorales y censales de cuatro provincias, la tasa de asistencia electoral entre los adolescentes es de 50,3%, mucho más baja que el 86% de la población de 18 a 69 años, pero más alta que el 41% de los electores de 70 años o más. Sin embargo, consultados al respecto, el 64,3% de los adolescentes argentinos afirma que “quisiera dar su opinión a los gobernantes sobre los temas que les interesan” y el 78,6 % dice que hay pocos o no hay espacios para expresar sus opiniones. Estos datos evidencian que Argentina tiene un desafío para alcanzar la participación efectiva y sostenida de los y las jóvenes, no sólo para convocar a la mayoría que aún no ejerce este derecho, sino también para sostener la práctica en el tiempo.

En este escenario, UNICEF Argentina y la Dirección Nacional Electoral (DINE) presentaron la tercera edición de la campaña #YoElijoVotar, cuyo principal objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la participación de los adolescentes en las elecciones. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, los chicos y las chicas de entre 16 y 17 años representaron para las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado el 2,8% del padrón definitivo, alcanzando en algunas provincias un número cercano al 4%.

Con la iniciativa #YoElijoVotar se busca promover el voto adolescente a través de la música, la danza, el arte y la palabra, algunas de las maneras de expresarse de los y las jóvenes. La bandera de la campaña es un video clip musical protagonizado por chicos y chicas, la mayoría de 16 y 17 años, que entonan fragmentos reversionados del Himno Nacional Argentino. Al igual que en las ediciones anteriores, UNICEF Argentina y la DINE activaron la página www.yoelijovotar.gob.ar con información sobre cómo y dónde se vota, qué se elige, qué cargos se renuevan, entre otros datos. El sitio ofrecía también una “trivia electoral” para que los nuevos votantes conozcan cuánto saben sobre las elecciones e incluye contenidos cívicos y de derecho político. El voto adolescente es una oportunidad inmejorable para que los chicos y las chicas elijan a sus representantes y ejerzan, a través de las urnas, su derecho a participar como ciudadanos, sujetos de derecho, destacó Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina.

En el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se celebrará en todo el mundo el próximo 20 de noviembre, UNICEF Argentina promueve la participación cívica adolescente como una forma más de ejercer el derecho de los jóvenes a expresar sus opiniones en cualquier asunto que afecte su vida social, económica, religiosa, cultural y política.

Por su parte, Rodrigo Conte Grande, director Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, agradeció el apoyo de UNICEF Argentina, que elección tras elección acompaña los esfuerzos del Estado para concientizar a los adolescentes sobre la importancia de ser parte del acto cívico más importante de nuestra democracia: el voto.