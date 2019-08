Autorizan a militares a combatir el fuego Nacionales 24 de agosto de 2019 Redacción Por BRASIL

PORTO VELHO, BRASIL, 24 (AFP-NA).- El presidente Jair Bolsonaro autorizó este viernes el uso de militares para combatir los incendios en la Amazonía, en su primera medida en respuesta a la presión internacional y a las preocupaciones del agronegocio, que podría sufrir las consecuencias de la inacción gubernamental.

En medio de protestas callejeras en varias ciudades de Brasil y de otros países en defensa del "pulmón del planeta", el presidente estadounidense, Donald Trump, le ofreció ayuda a su aliado Bolsonaro para luchar contra el fuego, como ya hicieron varios países.

Por decreto, el mandatario ultraderechista brasileño autorizó desde este sábado y durante un mes el uso de tropas en tierras indígenas, áreas de frontera y de conservación ambiental "para acciones preventivas y represivas contra delitos ambientales" y en "la identificación y el combate a focos de incendio" en la Amazonía, a condición de que "sea solicitado por el gobernador" del estado concernido. Dos estados, Roraima y Rondonia, ya lo hicieron.

En un principio el gobierno brasileño atribuyó el aumento de los incendios -un 85% más en lo que va del año respecto al mismo periodo de 2018- a la temporada seca, y Bolsonaro insinuó que las ONG eran responsables de propagarlos, lo que desató una oleada de críticas a nivel mundial en su contra.

Brasil se encuentra en temporada seca, cuando los incendios son frecuentes, aunque especialistas coinciden en que no se trata de un año de sequía intensa y que el fuerte incremento de los focos se debe a la deforestación.

Con carteles de "Act for Amazon", "Salven nuestro planeta" y "La Amazonía no está en venta", miles de personas protestaron en distintas ciudades de Brasil y frente a embajadas y consulados de otras capitales latinamericanas, como Buenos Aires, y europeas contra Bolsonaro, un escéptico del cambio climático al que acusan de propiciar la deforestación y los incendios con sus políticas de abrir las zonas protegidas al agronegocio.