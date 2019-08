Le tocó bailar con la más fea

Deportes 24 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero

Atlético de Rafaela no pudo con Tigre. En barrio Alberdi hace rato que no tienen una alegría futbolística. Anoche, en el debut como local, la ‘Crema’ perdió 2-1 ante el ‘Matador’ que tuvo algunos pasajes de otra categoría, pero no mucho más. El próximo sábado el elenco de Otta visitará a Defensores de Belgrano.