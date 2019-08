Cine adaptado: sin ordenanza, harán solo 3 funciones anuales Locales 24 de agosto de 2019 Redacción Por DECISION DEL CONCEJO TRAS LA REUNION DE PADRES DE CHICOS CON TGD-TEA

El Concejo Municipal se disponía a aprobar una ordenanza a partir de la cual se obligaba a los cines de nuestra ciudad a tener, al menos, una función de cine adaptado a personas con autismo. Sin embargo, luego de la reunión del día de ayer con los padres de chicos con TGD-TEA, se decidió suspender la sanción de la misma y consensuar que haya tres de forma anual y totalmente gratuita.

El encuentro se concretó en la mañana de ayer, en el sexto piso del Palacio Municipal. Marcia Tamagnini, una de las referentes del grupo de padres de chicos con TGD-TEA, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "en varias reuniones previas con el grupo analizamos cómo habían sido las dos funciones previas. Una en abril, totalmente gratuita y abierta al público, con mucha concurrencia. La segunda, el mes pasado, en donde el público fue muchísimo menor y hubo gente que se quedó afuera por el costo de la entrada. La función fue gratuita para los chicos que presentaran certificado de discapacidad y un acompañante. El resto, tenía que pagar 130 pesos".

"Nosotras recibimos, a través de las redes sociales, algunas quejas. Porque había familias que no tenían el dinero suficiente como para que puedan ir todos, y en algunos casos, se dificultó también que vayan algunos compañeritos de las escuelas. Nos pasó en nuestro mismo grupo", comentó. Ante esta situación, se solicitó hace dos semanas que se suspendiera el tratamiento de la ordenanza que ya estaba encaminada para que sea tratada y aprobada en el recinto. "Pedimos esta reunión para entrar en un período de diálogo constructivo y que finalmente ocurrió. Queríamos analizar desde las diferentes aristas, tanto desde el lugar de los padres como también desde el Estado", agregó.

Luego de más de una hora de reunión, "llegamos a la posición de que por ahora no se va a llevar adelante la ordenanza. La vamos a dejar para más adelante. Nosotros entendemos que, más allá de nuestro deseo -que sea mensual, gratuito y abierto a todo el público, con alguien con discapacidad y alguien que no- no podemos entrar en la posibilidad de que se diga que se hace asistencialismo y hay recursos del Estado por cuidar", dijo Tamagnini.

"Es así que consensuamos que no se haga mensualmente, pero sí tres veces al año: en el mes de abril (cuando se conmemora el día 2 el Día Mundial del Autismo), en el mes de julio o agosto (por las vacaciones invernales o las celebraciones del día del niño) y una tercera sin fecha. En estos casos, sí serán abiertas y totalmente gratuita. Se habló solo del Belgrano, pero sabemos que en Las Tipas ya lo vienen haciendo, más allá de que no tuvo mucha difusión", añadió.

"También sabemos que no todos los meses pueden haber películas infantiles. Al mismo tiempo, hubo un tira y afloje sobre si se cobraba o no entrada en el caso de un estreno. Pero lo que queremos es que sirva a todos: a las familias, al Estado y a las instituciones, que pudieron estar presentes en la primera función pero no en la segunda", indicó Tamagnini.

"Creo que la función fue positiva, porque cada una de las partes pudo dar su punto de vista", completó.



CHARLA

El pasado domingo estuvieron presentes con un stand en la Plaza 25 de Mayo, en el marco de la celebración del día del niño. "Hicimos un plasmado de manos y llenamos dos banderas enormes", dijo.

Por otra parte, la semana que viene iniciará un ciclo de tres charlas sobre el Trastorno del Espectro Autista, dirigido especialmente a directivos, docentes y auxiliares del nivel inicial, tanto del Municipio (como ya se hizo hace dos años) como privados. Estará a cargo de especialistas de Glía, con el objetivo de capacitar sobre la detección temprana. La primera será el próximo jueves, a las 19, en el Salón Interno del Club Peñarol (sobre calle Santa Rosa)