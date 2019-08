El dólar cerró a $57,30 Nacionales 24 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El dólar cerró ayer a $57,30 en una rueda en la cual el Banco Central vendió reservas frente a una mayor inestabilidad en las plazas financieras internacionales. El billete terminó a un promedio de $53,09 para la punta compradora y a $57,30 para la vendedora, con lo que frente al día anterior sumó 7 centavos, mientras en la semana acumuló un retroceso de 81 centavos.

En Banco Nación, operó a $57, mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de Banco Macro a $58,50. El dólar mayorista subió por tercera jornada consecutiva y fue ofrecido a $55,15.

Así, en el sector en el que operan entidades financieras y empresas, la moneda norteamericana acumuló un avance de quince centavos en la semana.

A lo largo de esta semana, que fue más corta para los mercados dado que el lunes no hubo actividad, se dio una menor volatilidad luego de la anterior, cuando acumuló un incremento de $11,57 tras el cimbronazo electoral que generó nerviosismo y una fuerte volatilidad en la city porteña.

El martes asumió el economista Hernán Lacunza al frente de Hacienda en reemplazo del renunciante Nicolás Dujovne, quien dejó su cargo el sábado pasado. Tanto el nuevo ministro como el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguraron ante la prensa que buscarán defender el valor del peso.

Este viernes, el Banco Central se desprendió de US$ 50 millones, mientras el miércoles vendió US$ 94 millones y el martes otros US$ 112 millones. En tanto, convalidó una tasa promedio total diaria de política monetaria de 74,984%.