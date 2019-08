Los Troncos disputará la séptima en San Jerónimo Deportes 24 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este fin de semana será el turno del TC 4000, la categoría superior de Los Troncos, que tendrá su carrera especial con pilotos invitados en el circuito del San Jerónimo Motor Club.

Será en cumplimiento de la séptima fecha de la temporada, para una especialidad que en sus últimas presentaciones reunió a más de un centenar de participantes, en una clara muestra de su sostenido crecimiento en el deporte motor de esta región.

Esta mañana a las 10:00 se habilitará el ingreso al predio de la localidad de San Jerónimo Norte, donde las inscripciones se recibirá a partir de las 12:30, para comenzar a las 14:00 las verificaciones técnicas y desde el mismo horario las pruebas libres, que se extenderán hasta las 17:30.

El orden de ingreso a pista será el siguiente: Turismo B, Fórmula, Turismo C, TC 4000, Promocional, Turismo A y TC 4000 (pilotos invitados).

Para mañana se anuncia el siguiente cronograma: a las 07:00 apertura del predio, inscripciones y revisiones técnicas; a las 08:30 reunión obligatoria de pilotos; a las 09:00 inicio de las series y a continuación las finales.

El orden de las series es el que consignamos en este informe: Turismo B, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo A y TC 4000 (pilotos titulares), mientras que para las finales se aplicará el siguiente ordenamiento: Turismo B, Fórmula, Turismo C, TC 4000 (pilotos titulares), Promocional, Turismo A y TC 4000 (pilotos invitados).

Se estima que a partir de las 18:00 se estará desarrollando la ceremonia de premiación.