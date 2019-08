El humo de los incendios en el Amazonas afecta a la Argentina

BUENOS AIRES, 24 (NA/TELAM).- El humo de los incendios en el Amazonas, Paraguay, Bolivia y noroeste argentino afectaba la visibilidad en provincias del norte y el oeste y podría llegar a última hora a Buenos Aires, informó el Servicio Meteorológico Nacional. "Ya hay presencia de humo que llega desde los distintos incendios que hay en Amazonas, Bolivia y Paraguay, en Formosa, Jujuy, Corrientes, Catamarca, La Rioja y el norte de Santa Fe", detalló ayer por la tarde la meteoróloga Cindy Fernández.

La especialista explicó, también, que "el viento norte traerá ese humo al centro del país, por lo que hoy mismo podría disminuir la visibilidad en Buenos Aires, proceso que se va a agudizar durante el fin de semana y la semana que viene".

Al respecto, Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil de la Nación dijo a Télam que "hay incendios de pequeñas proporciones, típicos de temporada de sequía, en Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja". "Los incendios son a causa de la sequía o por quemas provocadas, pero son de pequeñas dimensiones y no afectan la visibilidad", aseguró el funcionario.

Sobre el fuego en países vecinos, explicó que "hay múltiples focos de incendios en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, en el límite con Paraguay. La zona afectada está a 800 o 900 kilómetros de la frontera con Argentina". Asimismo, Russo destacó que la Brigada Nacional contra Incendios "está en condiciones de colaborar, tal como ofreció el presidente Mauricio Macri, pero aún no recibimos pedidos ni de Brasil, ni de Bolivia, ni de Paraguay". La brigada para actuar en otros países "está integrada por 100 personas especialmente capacitadas para enfrentar incendios forestales, y otras 100 que conforman grupos operativos", añadió el subsecretario.



MACRI OFRECE

ASISTENCIA

Por su parte, el presidente Mauricio Macri confirmó ayer que ofreció ayuda a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, para "combatir" los incendios en la Amazonia, al tiempo que dijo estar "alarmado y conmovido" por la catástrofe ambiental que comienza a preocupar a líderes de todo el mundo. "Estoy alarmado y conmovido por los incendios en la Amazonia brasileña. Los incendios devastadores en la principal reserva de oxígeno de la región nos duelen, nos preocupan y hacen que sea urgente ofrecer nuestra cooperación", escribió Macri en sus redes sociales.

Y agregó: "Nuestro sistema de emergencias se encuentra a disposición de Brasil y Bolivia. También me comuniqué con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para seguir de cerca el manejo de la emergencia. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros vecinos a combatir los incendios forestales".

Más tarde, durante su visita a Yacyretá para encabezar el acto inaugural del paso internacional Ituzaingó-Ayolas junto al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, Macri remarcó: "Como argentinos y desde el Mercosur tenemos un enorme compromiso con el medio ambiente, y estamos preocupados por lo que está sucediendo en la Amazonia por los incendios".

En ese contexto, el jefe de Estado confirmó su comunicación con Bolsonaro "para ofrecerle la ayuda de Argentina para combatir esta catástrofe" y también destacó su preocupación por el incidente ecológico que afecta "al pueblo boliviano".

La catástrofe ambiental en el Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo que produce alrededor del 20% del oxígeno y del agua dulce del planeta, comenzó el 10 de agosto pasado y afecta aproximadamente a más de 500 mil hectáreas de selva brasileña.

Pero el fuego ya se extendió al Chaco paraguayo, parte de Bolivia, Uruguay y Perú, mientras que algunas zonas del norte ya comenzó a detectarse humo y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que en los próximos días llegue a Buenos Aires.

Según la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) "debido a la deforestación, la selva amazónica en territorio brasileño está perdiendo una superficie equivalente a más de tres canchas de fútbol por minuto".

Además de Macri, otro presidente que utilizó las redes sociales para referirse a esta situación fue el primer mandatario boliviano, Evo Morales, quien señaló: "Los bolivianos hemos enfrentado unidos muchos momentos difíciles y los hemos superado. Ahora trabajamos juntos, por aire y por tierra, para sofocar el incendio en nuestra Chiquitanía".

No obstante, la situación preocupa a otros líderes mundiales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recientemente llamó al G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) a sesionar para tratar el tema y criticó con dureza a Bolsonaro.

Macron acusó a su par de Brasil de haber "mentido" respecto de los compromisos ambientales asumidos por el G-20 en la cumbre de Osaka y advirtió que "en esas condiciones, Francia se opondrá al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur".