Fernández buscará relanzar Vaca Muerta y reperfilar vencimientos de la deuda

BUENOS AIRES, 24 (NA).- En caso de ser elegido presidente, Alberto Fernández buscará reperfilar los vencimientos de deuda y relanzar las inversiones en el megayacimiento no convencional energético de Vaca Muerta. El candidato del Frente de Todos enviará al Congreso un proyecto de ley para ratificar que se fomentará la inversión extranjera para la explotación de petróleo y gas.

Esos recursos permitirán reforzar una "voluntad de pago" que deberá estar adecuada a la "capacidad de pago" del país.

Así lo indicó ayer Guillermo Nielsen, uno de los principales referentes económicos del candidato del Frente de Todos, en una presentación ante inversores y operadores del mercado local que hizo en oficinas de Maxinta Valores.

Nielsen dijo que hay voluntad "total" de honrar la deuda de la eventual administración. Dijo que sólo deberá adecuarse a la capacidad de pago, lo que podría dar lugar a un "reperfilamiento" que se haría "bono por bono y sin quita, porque tiene que ser un proceso amistoso". Señaló que la prioridad uno de una administración Fernández será Vaca Muerta.

"Buscaremos que la revolución del shale oil que tomó 15 años en Estados Unidos pueda ser realidad aquí en un tercio de ese tiempo", indicó. Para dejar en claro esa prioridad se prevé "mandar una ley al Congreso los primeros días de gobierno para fomentar la inversión extranjera allí que contemplará una reducción en la alícuota de ganancias y establecerá que lo que obtengan por exportaciones podrá quedar en un fideicomiso en Nueva York". Dijo que se buscará convertir al país en un activo exportador de petróleo, gas y shale gas, lo cual se buscará fortalecer licitando un gasoducto para exportar a San Pablo.

Nielsen dijo que se buscará tener un tipo de cambio menos volátil, algo para lo que se reinstalará el "encaje" para desalentar el ingreso de capitales financieros especulativos, en alusión a la medida dispuesta en los meses previos a la renegociación de la deuda de 2005, cuando acompañaba en la gestión al ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Y se volverán a implantar plazos para la liquidación del resto de las exportaciones (excepción hecha las ya mencionadas de Vaca Muerta) en el mercado local de cambios.



CRITICAS A MACRI

DESDE MENDOZA

En tanto, Alberto Fernández, continuó ayer su visita a la provincia de Mendoza donde manifestó su apoyo a la postulante a gobernadora Anabel Fernández Sagasti, y criticó a la gestión de Mauricio Macri al afirmar que "lo único que produjo son 5 millones de pobres".

Fernández se instaló por dos días en Mendoza, donde apuesta a que la actual senadora y dirigente de La Cámpora se imponga en las elecciones provinciales del 29 de septiembre frente al radical Rodolfo Suárez, impulsado por el gobernador y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, de modo tal que el peronismo le quite a Juntos por el Cambio un territorio propio antes de las presidenciales de octubre.

En su segunda jornada en la provincia cuyana, Fernández aprovechó la visita a la ciudad de San Rafael para apuntar contra el Gobierno nacional por considerar que minimizó la inflación y creer que ese problema se solucionaba "enfriando" la economía. "Multiplicaron por dos la inflación que recibieron" y "lo único que produjo Macri son 5 millones de pobres", cuestionó el candidato que se impuso por amplia diferencia en las PASO.

A su vez, remarcó que su prioridad en caso de acceder a la Presidencia será "reconstruir el desastre" que le atribuyó a la actual gestión, y señaló que recibirá "tierra arrasada".

El ex jefe de Gabinete se pronunció así en una conferencia de prensa que brindó luego de haber visitado una finca y bodega en San Rafael, junto a la candidata a gobernadora del Frente de Todos, Fernández Sagasti.

Consultado por cuándo cree que podrá verse una recuperación económica, Fernández evitó dar un pronóstico pero señaló: "Los éxitos del primer semestre van a depender de nosotros, no de que alguien haga llover inversiones", en un claro mensaje al macrismo. "Argentina ha dejado de ser un país federal y ha abandonado muchas regiones y economías. Sé lo que significa la actividad vitivinícola y ese mismo desprecio de otras provincias se ve acá. Hay que generar condiciones de producción en las regiones para que estas puedan desarrollarse", sostuvo en otro pasaje de la conferencia más centrado en la agenda mendocina.

Por último, el candidato del Frente de Todos buscó enviar un mensaje anti grieta: "Tengo claro que muchos argentinos no piensan como yo. Tenemos que respetarnos, es simplemente gente que piensa distinto pero no creo que ellos quieran pobreza ni concentración de ingresos".