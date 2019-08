Por la recuperación Deportes 24 de agosto de 2019 Redacción Por RUGBY

Este sábado se jugará la tercera fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral, en la que el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá desde las 16 a Paraná Rowing, con el arbitraje de Leonardo Del Río. Previamente, a las 12.45 jugarán en pre-reserva con con el contralor de Gustavo Rostagno, en tanto que a las 14.15 será el duelo de reserva que tendrá a Federico Gonzalez como referee.

La escuadra dirigida por Cristian Martino no tuvo un buen inicio de esta última fase y necesita sumar los primeros puntos para mantener aspiraciones de quedar dentro de los cuatro primeros que estarán en la elite en 2020.

La formación para hoy será con: Matías Rocchi, Jonatan Viotti y Gastón Zbrun; Federico Davicino y Franco Davicino; Facundo Aimo, Juan P. Imvinkelried o Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Leonardo Sabelotti, Franco Sabelotti, Guillermo Brown, Tomás Lavalle; Santiago Kerstens.

Los demás partidos de la fecha serán: Provincial de Rosario vs. Estudiantes de Paraná (Fernando Porcel); Los Caranchos de Rosario vs. La Salle (Juan Spirandelli); y a las 16.15 Universitario de Rosario vs. Universitario de Santa Fe (Mauro Rivera).