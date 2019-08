“Amigo” Benavídez, un ejemplo de superación Deportes 24 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero Emanuel tiene 25 años y su gran pasión es el fútbol. En la noche del jueves se dio uno de los mayores gustos de su vida: debutó en la Reserva de Talleres de María Juana. Conocé la historia de Ema, como así también de otros chicos con capacidades diferentes que practican diferentes disciplinas en el elenco del pueblo vecino.

Este último jueves, la cancha de Talleres de María Juana fue escenario del encuentro entre el local y Unión de Sunchales, en el adelanto de la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El resultado: 3-0 para los Bichos Verdes. Pero lo más significativo de la noche ocurrió en el encuentro de Reserva, que por caso también ganaron los sunchalenses, por 2 a 0. El resultado, poco importa. Todos los flashes, los aplausos, las miradas se las llevó Emanuel Benavídez, jugador de Talleres.

“Amigo”, como lo apodan, tiene 25 años y tuvo su debut en la Reserva del elenco de María Juana. Emanuel tiene una discapacidad llamada retraso madurativo en su desarrollo, déficit motriz y trastorno en el habla. Importa? Nada importa si hablamos de superación y pasión.

Para conocer algunos detalles más de lo ocurrido, como así también de la inclusión que viene llevando adelante Talleres, hablamos con Federico Colombo, Secretario de la institución e integrante de la CD, quién nos contó: “En el club hace tiempo que venimos trabajando mucho con el tema de la inclusión, en este caso Marcelo Beltramo, el entrenador, optó por fichar a Emanuel y como premio tuvo su debut”.

Y más allá de no poder llevar adelante muchos de los ejercicios que se realizan en cada entrenamiento, siempre está presente, sea para alcanzar las pelotas, acomodar los materiales o ponerse a disposición del entrenador. “Ema no falta a una práctica y está siempre con los jugadores, cada domingo e incluso los jueves que se come el asado en el club también está presente”, señaló el directivo.

Benavídez ingresó para disputar los diez minutos finales e incluso llevó la cinta de capitán. “Tanto él, como sus compañeros con diferentes discapacidades y familiares estuvieron presentes para presenciar este momento, para darles su apoyo y todos quedaron muy emocionados con el debut de Emanuel”, contó Colombo.

Hace 13 años que Ema participa de diferentes actividades terapéuticas para jóvenes con discapacidad, el fútbol es su gran pasión y la noche del jueves 22 de agosto del 2019 será imborrable.



Y no todo termina en Emanuel. El club Talleres de María Juana también tiene a Leonardo Marino (25) y a Marcos Moyano (28) practicando Voley. Ambos con retraso madurativo del desarrollo. “Aún no tienen partidos oficiales ya que este año es sólo de entrenamiento para poder entrar en la liga más adelante”, manifestó Colombo y luego añadió: “Los chicos se fueron integrando al grupo de lo más bien y son uno más dentro del plantel”.