Conductora dijo que se iría del país, cambió y votará a Cristina

Pamela David es una de las tantas figuras pública de nuestro país, que en un determinado momento dijo que si Cristina Kirchner era elegida en un cargo presidencial, se iría del país.

Invitada a Intratables, Pamela David puso en duda su voto al decir "todavía no sé a quién voy a votar, me va a costar un montón, pero no puedo no ver que hay gente que la estaba pasando muy mal".

Y tras afirmar haber votado a Lavagna, puso en duda su voto en caso de un balotaje.

Seguidamente, el periodista Ceferino Reato le dijo que podría quedar como un panqueque, y David sorprendida por la definición porque seguramente no la esperaba en el canal de su esposo aseguró "la verdad si me querés encasillar como panqueque hacelo, pero no me define", aceptando la posibilidad de votar a Alberto Fernández y Cristina F. de Kirchner.